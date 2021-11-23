В Крыму на мероприятия по антитеррористической защищенности учебных заведений потрачено более 270 млн рублей

По словам Главы Республики Крым Сергея Аксёнова, перед республикой стоит важная задача по выработке комплекса мер по повышению безопасности учебных заведений. Глава РК сообщил, что для выполнения мероприятий по антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях Республики Крым в 2021 году израсходовано более 270 млн рублей из республиканского бюджета.

Данное совещание проводится по инициативе Министерства внутренних дел. Вопросы обеспечения безопасности детей находятся на повестке уровня Главы государства. Наша прямая обязанность – обеспечить безопасность каждого учебного заведения и каждого ребенка. Крайне важно межведомственное взаимодействие в данной сфере. Причем это касается как учебных заведений, так и спортивных объектов, где занимаются дети, — цитирует пресс-служба Главу Крыма.

По информации Главы республики, в Крыму на сегодняшний день 1088 образовательных организаций, в оперативном управлении которых находится более 1180 объектов, подлежащих антитеррористической защите.

Основные меры безопасности в большинстве учреждений сегодня соблюдаются. Однако наша задача – выработать широкий комплекс мероприятий, направленных на предотвращение негативных явлений, чтобы обезопасить наших детей. Надеюсь на конструктивную совместную работу, — заявил Глава республики.

По словам министра образования республики Валентины Лаврик, в настоящее время тревожные кнопки установлены во всех учреждениях. Также министр добавила, что в текущем году за счет средств бюджетов муниципальных образований было установлено дополнительно 19 систем видеонаблюдения, 7 ограждений, 15 систем оповещения при ЧС, выполнен ряд других работ по оснащению образовательных организаций инженерно-техническими средствами. При этом министр внутренних дел по РК Павел Каранда проинформировал, что с 2014 года в России зафиксировано 12 случаев нападения на учебные заведения. По словам министра, в большинстве случаев это связано с трудностями во взаимоотношениях в коллективе, поэтому, помимо внешних мер по обеспечению безопасности, необходимо вовремя выявлять несовершеннолетних, обладающих девиантным поведением, и устранять данные нарушения профилактическими мерами.

Источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым