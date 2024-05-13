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В у на проверку на полиграфе при устройстве на работу молодежь согласна чаще людей старшего возраста
фото: pikist.com

В Крыму на проверку на полиграфе при устройстве на работу молодежь согласна чаще людей старшего возраста

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:05 13.05.2024

Проверку на полиграфе для тестирования соискателей применяют 4% работодателей. В опросе сервиса SuperJob Старт карьеры приняли участие менеджеры по персоналу и экономически активные граждане.

Целесообразными проверки на детекторе лжи назвали 32% работодателей: 4% — для всех позиций, 28% — только для определенных позиций (в основном, связанных с финансами и материальной ответственностью). 4% работодателей практикуют проверки на полиграфе соискателей при приеме на работу: 1% — для всех позиций, 3% — для отдельных позиций. Среди экономически активных крымчан 69% готовы пройти проверку на «детекторе лжи» при трудоустройстве, 25% — против подобных вступительных испытаний, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Самыми лояльными к проверкам на детекторе лжи оказались опрошенные до 24 лет: 71% из них не против тестирования.

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Время проведения: 22 февраля — 5 апреля 2024 года

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