В Крыму на реализацию школьных инициативных проектов в 2026 году планируется направить более 83 млн рублей

Как напомнил, конкурс ШкИБ направлен на вовлечение старшеклассников в принятие бюджетных решений для развития инфраструктуры образовательных учреждений.

Это уникальная возможность для подрастающего поколения показать свой творческий потенциал, развить навыки сотрудничества, поучаствовать в расходовании средств и создать что-то полезное для школы. Прием заявок на участие в конкурсе начнется 20 октября 2025 года, а на реализацию проектов победителей в 2026 году планируется выделить более 83 млн рублей, – сообщил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов также отметил, что объем финансирования школьных инициативных проектов почти на 25 млн рублей превысил субсидию, впервые выделенную на проведение ШкИБ в 2023 году.

Это свидетельствует о высокой заинтересованности Правительства Крыма во всесторонней поддержке конкурса и его развитии. Такие инвестиции в будущее формируют у молодого поколения активную гражданскую позицию, помогают освоить навыки финансовой грамотности и укрепляют социальную сплоченность, что в конечном итоге ведет к благополучию и гармоничному развитию всего общества, – считает Глава республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым