В Крыму на торги выставили гигантский недостроенный пансионат «Лазурный берег». Цена – всего 881 миллион рублей

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым выставило на продажу национализированный (недостроенный и заброшенный) пансионат «Лазурный берег» на побережье Черного моря в Алуште за 881 млн. рублей. Документация опубликована на сайте торгов. Лот обозначен как «Группа инвентарных объектов с расположенным под ними земельным участком». Шаг аукциона — 43 962 394 рубля. Сам аукцион назначен на 18 апреля.

Рекреационный комплекс пансионат «Лазурный берег» с прилегающими объектами, который указан в документах продажи как объект незавершенного строительства на улице Головкинского в селе Лазурное, выставлен на продажу вместе земельным участком площадью почти в 59 тыс. кв. м. Лот включает 52 сооружения, среди которых спальный корпус на 300 мест, административный приемный корпус, клуб-столовая, закрытый плавательный бассейн и летний кинотеатр.

Ранее пансионат «Лазурный берег» в Алуште принадлежал украинскому олигарху Игорю Коломойскому (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов).

Цена объекта может удивить. С одной стороны: ого, огромный пансионат у моря. С другой, чемодан без ручки, требующий миллиардных вложений… Но тут уж выводы делайте сами: сможет ли кто-то все это достроить или проще все снести, уповая на хорошее место у Черного моря… Фотоподборка ВК Подслушано | АЛУШТА.

А еще для общего впечатления — ознакомьтесь с материалом полуторалетней давности.