В Крыму на железнодорожных станциях установят новые информационные табло

Южная пригородная пассажирская компания продолжает работу над улучшением качества обслуживания – в первом квартале 2021 года планируется установка современных систем светодиодных информационных табло на железнодорожных станциях пригородного сообщения в Крыму. Делается это для удобства пассажиров: навигации и информирования об отправлении и прибытии пригородных поездов, о текущем расписании движения поездов, а также об изменениях в расписании.

В рамках проекта будет установлено 8 систем электронных светодиодных табло на вокзалах и станциях: Джанкой, Севастополь, Симферополь, Урожайная, Керчь, Феодосия, Семь Колодезей.

Также, в залах ожидания на станциях: Айвазовская, Кировская, Краснофлотская, Багерово, Азовская, Армянск, Бахчисарай, Евпатория Курорт, Ефремовская, Краснопартизанская, Красноперекопск, Нижнегорская, Остряково, Почтовая, Саки и Элеваторная будут установлены системы информирования пассажиров на базе 55 дюймовых экранов, которые будут отображать актуальную информацию о движении пригородных поездов, информацию о правилах проезда и провоза багажа, оперативную информацию об изменениях в движении пригородных поездов.

Фото и материалы: пресс-служба ЮППК.