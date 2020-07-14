В Крыму на жительницу села Перово напал наркоман… с ножницами. Полиция подоспела вовремя

В адрес МВД по Республике Крым поступило письмо от жительницы села Перово, Симферопольского района со словами благодарности в адрес сотрудников полиции, которые защитили ее от напавшего на нее уличного хулигана.

Женщина, находясь на последних неделях беременности, вечером вышла подышать свежим воздухом во двор своего дома в поселке Перово Симферопольского района.

Это был ужасный инцидент, — пишет Зарина Х. в письме. – Ко мне неожиданно подошел неизвестный молодой человек в неадекватном состоянии, босиком, с ножницами в руках. Похоже, что он был в наркотическом опьянении. Я испугалась за свою жизнь. Вышедший на мои крики муж сделал ему замечание и стал прогонять, однако тот начал бросаться на нас с ножницами и угрожать. Я обратилась к девушке-сотруднице полиции, которая дежурила на избирательном участке в нашем Доме культуры села Перово.

В тот день на избирательном участке №1189 в преддверии Единого дня голосования несла службу по охране общественного порядка сотрудница ОМВД России по Симферопольскому району майор полиции Елена Ермакова.

Услышав крики на улице, она незамедлительно отреагировала на разразившийся скандал. Девушка-полицейский тут же созвонилась со своим коллегой, капитаном полиции Антоном Пригарницким, который находился на службе на другом избирательном участке в одном из соседних зданий. Вместе напарники утихомирили неадекватного гражданина. Ножницы у него отобрали, самого дебошира задержали.

Позже на место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы, сотрудники которого доставили задержанного в райотдел полиции. Согласно результатам медицинского освидетельствования, злоумышленник находился в состоянии наркотического опьянения. В отношении него возбуждено административное производство.

Как подчеркнула заявительница Зарина Х., «…Они остановили и пресекли безумные действия этого человека. Благодарю этих сотрудников за небезразличное отношение к гражданам! Именно такими поступками и формируется имидж правоохранительных органов».

В свою очередь руководство МВД по Республике Крым признательно гражданам за высокую оценку деятельности сотрудников органов внутренних дел.

Материалы: пресс-служба МВД по РК.