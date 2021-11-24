В Крыму начала работу комиссия по проверке соответствия гостиниц заявленной «звездности»

Проверка вызвана жалобами туристов.

Комиссия в составе представителей министерства курортов и туризма РК, Федерального агентства по туризму (Ростуризм) и Роспотребнадзора начала проверку ряда объектов размещения в Крыму. Проверка вызвана рядом жалоб туристов в курортных регионах юга России на несоответствие средств размещения требованиям категории гостиниц, присвоенных по итогам классификации.

В ходе проверки установлено, что несколько отелей, классифицированных как средства размещения «3 звезды», не соответствуют заявленным категориям, в том числе не соответствуют по ряду требований и отдельные номера. По результатам проверки, заключение о несоответствии гостиниц нормативным требованиям, а также о нарушениях, допущенных аккредитованной организацией, осуществляющей классификацию гостиниц, будет направлено в комиссию по апелляциям.

Соответствие отеля заявленной категории — это гарантия получения ожидаемого перечня и качества услуг для гостя, залог комфортного и безопасного отдыха. При этом многие средства размещения, не просто устанавливают у себя необходимые стандарты, а улучшают сервисное обслуживание, инфраструктуру, расширяют перечень дополнительных услуг на самом высоком уровне, — сказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Он отметил, что повышение качества сервиса и в целом отдыха, модернизация существующего номерного фонда и строительство нового для повышения конкурентоспособности региона — одна из приоритетных задач для минкурортов Крыма и отрасли в целом.

Напомним, Закон об обязательной классификации российских отелей вступил в силу 1 января 2019 года. За предоставление гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания без свидетельства средству размещения категории, предусмотренной системой классификации административная ответственность наступает:

— с 1 июля 2019 года в отношении предоставления гостиничных услуг в гостиницах с номерным фондом более 50 гостиничных номеров;

— с 1 января 2020 года в отношении предоставления гостиничных услуг в гостиницах с номерным фондом более 15 гостиничных номеров;

— с 1 января 2022 года в отношении гостиниц с номерным фондом 15 и менее гостиничных номеров.

Классификацию средств размещения имеют право проводить только аккредитованные организации. Перечень аккредитованных организаций размещен в Федеральном перечне туристских объектов. В Крыму аккредитованными организациями проведена классификация 894 средств размещения, в том числе по категориям: «5 звёзд» — 10 объектов; «4 звезды» — 52 объекта; «3 звезды» — 218 объектов; «2 звезды» — 154 объекта; «1 звезда» — 31 объект; «без звёзд» 429 — объектов.