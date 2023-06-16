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В Крыму началось трехдневное голосование. Где именно и кого выбирают в Симферопольском районе
Фото: страница ВКонтакте В.Константинова

В Крыму началось трехдневное голосование. Где именно и кого выбирают в Симферопольском районе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:42 16.06.2023

Сегодня началось голосование (оно продлится до вечера воскресенья) в рамках дополнительных выборов в Государственный Совет Республики Крым по Добровскому одномандатному округу №20 Симферопольского района. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

К этому округу относятся восемь сельских поселений: Добровское, Донское, Мазанское, Мирновское, Перовское, Трудовское, Урожайновское и Чистенское.

Поддержать своего кандидата можно до 20:00 18 июня на избирательных участках, — отметил Константинов. — Уважаемые крымчане, рассчитываю на вашу активную гражданскую позицию. Не сомневаюсь, что победу одержит самый достойный кандидат!

 

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