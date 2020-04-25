В Крыму начат прием документов на ежемесячные выплаты на детей, рожденных в 2018-2019 годах

А также для выплат на ребенка-инвалида.

В Крыму начат прием документов для назначения единовременной денежной выплаты на ребенка-инвалида и ежемесячной денежной выплаты на детей, рожденных с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года включительно.

Единовременная денежная выплата женщинам, имеющим статус одинокой матери и получающим пособие на ребенка одинокой матери, носит беззаявительный характер и назначается органами труда и социальной защиты населения Республики Крым на основании имеющихся сведений. Выплата в размере 3 тысяч рублей на каждого ребенка также будет переведена на счета получателей или через отделения почтовой связи 30 апреля 2020 года, — отметили в республиканском Совмине.

Право на получение единовременной денежной выплаты в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка-инвалида, гражданина РФ, имеет один из родителей (усыновитель, опекун, (попечитель), гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в Республике Крым.

Документы для назначения выплаты необходимо направить в электронном виде на официальный адрес электронной почты органа труда и социальной защиты населения по месту жительства. Обращаем внимание, посредством электронной почты документы должны быть направлены одним письмом с одновременным прикреплением всех необходимых файлов.

Скачать бланк заявления и ознакомиться со списком необходимых документов можно ознакомиться по ссылке . Ознакомиться с адресами органов труда и социальной защиты можно по ссылке .

Право на получение ежемесячной денежной выплаты на ребенка, рожденного с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года включительно, имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в Республике Крым на ребенка, гражданина Российской Федерации, рожденного с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года включительно, при отсутствии права на получение ежемесячных выплат, установленных Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и Указом Президента Российской Федерации «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». Это семьи, первый и единственный ребенок в которых рожден с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года включительно.

Ежемесячная выплата осуществляется женщине, родившей (усыновившей) ребенка, или отцу (усыновителю) ребенка в случае смерти женщины, объявления ее умершей, лишения ее родительских прав на период апрель-июнь 2020 года, но не более чем по месяц достижения ребенком возраста трех лет (включительно), в размере 5 000 рублей, — уточнили в правительстве РК.

Документы для назначения выплаты необходимо направить в электронном виде на официальный адрес электронной почты органа труда и социальной защиты населения по месту жительства. Обращаем внимание, посредством электронной почты документы должны быть направлены одним письмом с одновременным прикреплением всех необходимых файлов.

Скачать бланк заявления и ознакомиться со списком необходимых документов можно ознакомиться по ссылке . Ознакомиться с адресами органов труда и социальной защиты можно по ссылке .

По информации пресс-службы министерства труда и социально защиты РК.