В Крыму начинают действовать ограничения на передвижение мототехники ночью

Согласно документу, ограничительные меры вводятся с целью противодействия угрозам безопасности жителей республики, военных, важных государственных и специальных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды, расположенных в Крыму.

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источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым