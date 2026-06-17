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В Крыму начинают действовать ограничения на передвижение мототехники ночью

В Крыму начинают действовать ограничения на передвижение мототехники ночью

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:43 17.06.2026

В указ о введении временных ограничений на использование мототехники на территории республики внесены изменения. Об этом сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Так, запрет на передвижение трициклов, квадрициклов, квадроциклов, мопедов, питбайков, мотороллеров и мотоциклов в Крыму будет действовать не с 20:00, как это предусматривалось указом Главы Республики Крым от 16 июня 2026 года, а начиная с 22:00 и до 6:00.

Согласно документу, ограничительные меры вводятся с целью противодействия угрозам безопасности жителей республики, военных, важных государственных и специальных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды, расположенных в Крыму.

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Подробнее с указом можно ознакомиться по ссылке.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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