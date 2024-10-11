В Крыму наградили победителей и призеров регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»

Заседание РТК началось с церемонии награждения победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Со списком победителей и призеров можно ознакомиться здесь.

Конкурс проводится ежегодно с 2000 года, в два этапа – на региональном и федеральном уровне. Он дает возможность для организаций продемонстрировать активную внутрикорпоративную политику, достижения по работе с персоналом, улучшению условий и охраны труда, развитию социального партнерства, формированию здорового образа жизни работников и другие. По итогам регионального этапа конкурса решением РТК, с учетом предложений экспертной рабочей группы, победителями и призерами регионального этапа конкурса в 2024 году определены 15 работодателей.

Далее представители сторон социального партнерства Крыма обсудили вопросы в сфере социально-трудовых отношений. В повестку дня были включены вопросы поддержки участников СВО, реализации Соглашений об информационном взаимодействии между Социальным Фондом России по Республике Крым и работодателями региона по представлению документов работников для проведения заблаговременной работы по проверке и подготовке документов для назначения пенсии, в том числе, в целях формирования полного индивидуального лицевого счета, механизмах поддержки промышленности в Республике Крым, работе по учету пенсионных прав граждан на индивидуальных лицевых счетах для назначения пенсий и пособий в 2024 году.

Также в рамках заседания сообщено, что стороны социального партнерства 9 октября 2024 года вступили в коллективные переговоров по продлению срока действия Республиканского соглашения между Советом министров Республики Крым, республиканскими объединениями профсоюзов, объединениями работодателей на 2022-2024 годы либо заключению соглашения на новый период.

источник: пресс-служба Правительства РК