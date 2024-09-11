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В у наградили победителей и призёров окружного этапа конкурса «Экспортёр года» по ЮФО
фото: пресс-служба Правительства РК

В Крыму наградили победителей и призёров окружного этапа конкурса «Экспортёр года» по ЮФО

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:31 11.09.2024

Два крымских предприятия стали победителями окружного этапа конкурса «Экспортёр года» по ЮФО. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Как отметила вице-премьер, республика впервые стала площадкой для подведения итогов окружного этапа конкурса «Экспортёр года». Его победителями в 19 номинациях были названы более 50 предприятий Южного федерального округа.

Участие в церемонии награждения приняли представители правительства Республики Крым, Российского экспортного центра, Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Министерства промышленности и торговли РФ, а также коммерческих банков.

«Экспортёр года» – это Всероссийская премия в области международной кооперации и экспорта. Она присуждается организациям и ИП, достигшим наибольших успехов в экспорте товаров, работ и услуг.

Победителем в номинации «Лучший экспортёр в сфере электронной торговли» стало крымское предприятие, специализирующееся на производстве чая – 1 место.

Победителем в номинации «Экспортёр года в сфере промышленности» в категории «Малое и среднее предпринимательство» ИП-производитель косметики – 3 место.

Сегодня с помощью Южного регионального центра поддержки экспорта даже небольшие предприятия могут вывести свою продукцию на внешние рынки, воспользоваться мерами поддержки, в том числе теми, которые планируются при сертификации под брендом «Сделано в Крыму». Именно такие мероприятия как конкурс «Экспортёр года» позволят обращать внимание наших производителей на данные меры поддержки, задумываться о масштабировании бизнеса, — отмечает Ирина Кивико.

Как уточнила вице-премьер, на сегодняшний день на уровне правительства в республике активно прорабатывается вопрос создания регионального бренда с добровольной сертификацией.

Нам необходимо развивать региональный бренд «Сделано в Крыму», с добровольной сертификацией, которая будет подтверждать высокое качество продукции. Такой инструмент позволит нам сделать крымские товары более узнаваемыми как на внутренних, так и на внешних рынках. У нас уникальная косметика, вина, хорошо развивается креативная экономика, представлено производство удобрений, которые уже на сегодняшний день идут на экспорт в страны Латинской Америки, — заявила Ирина Кивико.

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