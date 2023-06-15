В Крыму наградили победителей региональных конкурсов, проведенных в рамках Года педагога и наставника

В Крыму наградили победителей региональных конкурсов, проведенных в рамках Года педагога и наставника. Дипломами, денежными премиями министерства образования, науки и молодежи РК, а также оздоровительными путевками, которые предоставлены Крымской республиканской организацией Профсоюза работников народного образования и науки России, были отмечены участники региональных этапов Всероссийских конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Учитель здоровья России», «Педагог-психолог России», «Учитель-дефектолог России», «Лучший учитель родного языка и родной литературы», регионального конкурса «Воспитатель года государственных учреждений».

Поздравляю вас с заслуженной победой на региональных этапах всероссийских конкурсов и желаю достойно представить Республику Крым на федеральных этапах! Объявленный Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 2023 год Годом педагога и наставника – это признание заслуженного труда педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. Сегодня отрасль образования представляет 17 тысяч педагогов, из них почти 1,5 тысячи – молодые специалисты. Отрадно, что на региональных этапах конкурсов участвовало большое количество молодых специалистов, среди которых много победителей, — обратилась к педагогам вице-премьер РК Елена Романовская.

В Республике Крым для привлечения специалистов в сферу образования планомерно развивается сеть профильных классов психолого-педагогической направленности. Сейчас их 58, в которых обучается 985 учеников, планирующих связать свою жизнь с педагогикой. В 2021-2022 учебном году было 25 классов с 235 учащимися.

По словам Елены Романовской, на реализацию национального проекта «Образование» в Крыму в 2023 году выделено больше 1 млрд. рублей. Будет создано 50 центров «Точка роста», центр цифрового образования «IT – куб» и технопарк «Кванториум» в Симферополе. Запланировано обновление материально-технической базы в 2 интернатах, оснащение компьютерным оборудованием 41 образовательной организации, ремонт спортивного зала, оснащение 10 спортивных площадок, создание 5 863 новых мест дополнительного образования детей. Планируется капитально отремонтировать и оснастить 11 школ в рамках программы модернизации школьных систем.

Со списком награжденных можно ознакомиться здесь.

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