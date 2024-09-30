В Крыму награждены победители ежегодной республиканской акции в сфере курортов и туризма «Признание года»

Глава Крыма Сергей Аксёнов направил в адрес участников приветственный адрес, в котором отметил, что туризм в республике продолжает развиваться благодаря профессионалам отрасли, идет модернизация туристской инфраструктуры, реализуются крупные инвестиционные проекты.

Специальные дипломы, памятные символы и значки акции победителям, а также государственные награды Республики Крым лучшим представителям курортно-туристической отрасли вручили заместитель Председателя Совета министров-министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, глава профильного парламентского комитета Роман Тихончук, министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий, министр здравоохранения Алексей Натаров, президенты отраслевых общественных организаций.

Как отметил Сергей Ганзий, премия «Признание года» на протяжении многих лет является престижной и ценной наградой, подчеркивает профессионализм и мастерство обладателя этого «туристского Оскара».

По итогам 2023 года, по мнению Экспертного совета акции «Признание года», её победителями в следующих номинациях стали:

«Лучший объект санаторно-курортного лечения или оздоровления» — Санаторий «Форос», г. Ялта;

«Лучший гостиничный комплекс категории 1–2 звезды» — Парк-отель «Московский», г. Алушта;

«Лучший детский объект санаторно-курортного лечения или оздоровления» — Санаторий для детей и детей с родителями «Чайка» им. Гелиловичей, г. Евпатория;

«Лучший гостиничный комплекс категории 3 звезды» — отель Riga Village Resort, Ленинский район, с. Мысовое;

«Лучший гостиничный комплекс категории 4 звезды» — отель «Yalta Intourist», г. Ялта;

«Лучший гостиничный комплекс категории 5 звезд» — Санаторно-курортный комплекс «МРИЯ», г. Ялта;

«Лучшее туристское предприятие» — «Управляющая компания «Визант Групп», г. Ялта;

«Лучший объект аграрного, сельского или экологического туризма» — Судакское лесоохотничье хозяйство, г. Судак;

«Лучший пляж» — «Парк Форос», г. Ялта;

«Лучшее событийное мероприятие» — Ежегодная Международная выставка комплексного оснащения сегмента HoReCa «РестоОтельМаркет», организатор ООО «ЭКСПОКРЫМ»;

«Лучший объект туризма, доступный для всех» — Курортный отель «Palmira Palace Resort&SPA», г. Ялта;

«Лучший объект общественного питания» — Ресторан-гриль «На крыше» курортного отеля «Palmira Palace Resort&SPA»;

«Лучший объект показа или развлечения» — Парк чудес и развлечений «Дримвуд» (Санаторно-курортный комплекс «МРИЯ»).

«Лучший работник службы приема и размещения» — Вербицкая Ольга — администратор службы приема и размещения отеля «Петр» ООО «Петротель», г. Евпатория;

«Лучший официант» — Нигматуллин Артур — официант санатория «Форос», г. Ялта;

«Лучший медицинский работник среднего звена санаторно-курортной сферы» — Абиева Фериде — старший лаборант «Клинико-диагностической лаборатории» санатория «Сакрополь», г. Саки;

«Лучший врач санаторно-курортной сферы» — Эмираджиева Зульфие — врач-терапевт, врач общей практики-семейной медицины «Клинико-диагностической лаборатории» санатория «Сакрополь», г. Саки;

«Лучший повар» — Константинова Татьяна — бренд-шеф отеля Riviera Sunrise Resort and SPA и шеф-повар ресторана черноморской кухни La Veranda ООО «ЮПРО Групп», г. Алушта;

«Лучшая горничная» — Кулик Марина — горничная санатория «Форос», г. Ялта;

«Лучший экскурсовод» — Гладилкин Сергей — старший винный гид Винного парка ООО «Горизонт-Сервис».

«Специальная номинация» за помощь СВО получил «Гостиничный комплекс «Ореанда».

Информационные партнеры Акции «Признание года» — 2023: АНО «ТРК «Крым» https://crimea24tv.ru/, «Крымский журнал» https://journalcrimea.ru/ и Туристический портал Республики Крым https://travelcrimea.com/

Специальный партнер Премии – АО «ПБК «Крым»». https://krym-pbk.ru/

Ежегодная акция «Признание года» проводится в целях содействия развитию санаторно-курортной и туристской сферы Республики Крым как одного из приоритетных направлений социально-экономического развития полуострова, повышения эффективности работы предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса и качества обслуживания туристов, роста профессионализма и творческой инициативы работников данной сферы, формирования положительного имиджа Крыма как круглогодичного, безопасного и комфортного туристского региона Российской Федерации

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК