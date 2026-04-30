В Крыму награждены победители Х республиканской акции в сфере курортов и туризма «Признание года»

Первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Андрей Козырев поприветствовал победителей от имени Председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова и отметил, что акция «Признание года» проводится в десятый раз и приобрела статус авторитетного профессионального конкурса, победа в котором высоко ценится представителями турбизнеса. Он отметил, что Крым имеет невероятный потенциал, чтобы стать одной из самых востребованных туристических дестинаций как на российском, так и на международном уровне.

Специальные дипломы, памятные символы и значки акции представителям курортно-туристической отрасли вручили также Председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по курортам и туризму Роман Тихончук и министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.

По словам Романа Тихончука, в 2025 году Крым сделал важный шаг в совершенствовании туристической инфраструктуры, став участником эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах. Число гостей растет, и отрасль готова к этому. Продолжается развитие инфраструктуры, повышается уровень сервиса санаторно-курортного комплекса, услуг отельного и ресторанного бизнеса. Современные крымские отели наглядно демонстрируют технологическую модернизацию, становятся интересной площадкой для взаимодействия представителей власти, госучреждений и бизнеса.

Сергей Ганзий, поздравляя победителей акции, отметил, что за десять лет её проведения условия акции и состав участников менялись, но неизменным оставались критерии отбора: профессионализм, новаторство и мастерство номинантов.

Крым — в пятерке лидеров среди популярных направлений для отдыха в нашей стране. С каждым годом появляются новые туристические маршруты, при этом высокое качество услуг, забота и внимание к каждому клиенту остаются стабильным приоритетом. Глава Республики Крым объявил 2026 год Годом крымского гостеприимства. Эта инициатива была предложена представителями бизнеса и стала отличной возможностью для всех предприятий и сотрудников проявить себя, запустить новые проекты и стать лучшими для своих гостей. Крымское гостеприимство и вся туристическая индустрия строятся на уважении к человеку. Каждый из вас вносит свой вклад в развитие Крыма. Ежегодно в сфере туризма работает около 42 тысяч человек, в летний период эта цифра увеличивается в разы. Для кого-то это новые вызовы, а для кого-то — отличные возможности для карьерного роста. Желаю всем лауреатам и победителям дальнейшего успеха, процветания и новых достижений в этом году, — подчеркнул министр.

По итогам 2025 года, по мнению Экспертного совета акции «Признание года», её победителями в следующих номинациях стали: