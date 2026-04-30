В Крыму награждены победители Х республиканской акции в сфере курортов и туризма «Признание года»

В Крыму наградили победителей Х юбилейной республиканской акции в области курортов и туризма «Признание года». Премия учреждена Государственным Советом Республики Крым и проводится совместно с Министерством курортов и туризма Республики Крым. Церемония награждения по итогам 2025 года состоялась в г. Симферополе.
Первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Андрей Козырев поприветствовал победителей от имени Председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова и отметил, что акция «Признание года» проводится в десятый раз и приобрела статус авторитетного профессионального конкурса, победа в котором высоко ценится представителями турбизнеса. Он отметил, что Крым имеет невероятный потенциал, чтобы стать одной из самых востребованных туристических дестинаций как на российском, так и на международном уровне.
Специальные дипломы, памятные символы и значки акции представителям курортно-туристической отрасли вручили также Председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по курортам и туризму Роман Тихончук и министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.
По словам Романа Тихончука, в 2025 году Крым сделал важный шаг в совершенствовании туристической инфраструктуры, став участником эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах. Число гостей растет, и отрасль готова к этому. Продолжается развитие инфраструктуры, повышается уровень сервиса санаторно-курортного комплекса, услуг отельного и ресторанного бизнеса. Современные крымские отели наглядно демонстрируют технологическую модернизацию, становятся интересной площадкой для взаимодействия представителей власти, госучреждений и бизнеса.
Сергей Ганзий, поздравляя победителей акции, отметил, что за десять лет её проведения условия акции и состав участников менялись, но неизменным оставались критерии отбора: профессионализм, новаторство и мастерство номинантов.
Крым — в пятерке лидеров среди популярных направлений для отдыха в нашей стране. С каждым годом появляются новые туристические маршруты, при этом высокое качество услуг, забота и внимание к каждому клиенту остаются стабильным приоритетом. Глава Республики Крым объявил 2026 год Годом крымского гостеприимства. Эта инициатива была предложена представителями бизнеса и стала отличной возможностью для всех предприятий и сотрудников проявить себя, запустить новые проекты и стать лучшими для своих гостей. Крымское гостеприимство и вся туристическая индустрия строятся на уважении к человеку. Каждый из вас вносит свой вклад в развитие Крыма. Ежегодно в сфере туризма работает около 42 тысяч человек, в летний период эта цифра увеличивается в разы. Для кого-то это новые вызовы, а для кого-то — отличные возможности для карьерного роста. Желаю всем лауреатам и победителям дальнейшего успеха, процветания и новых достижений в этом году, — подчеркнул министр.
По итогам 2025 года, по мнению Экспертного совета акции «Признание года», её победителями в следующих номинациях стали:
«Лучший объект санаторно-курортного лечения или оздоровления» — Акционерное общество «Санаторий «Сакрополь», г. Саки.
«Лучший детский объект санаторно-курортного лечения или оздоровления» — Управление делами Президента Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное учреждение «Детский оздоровительный пансионат «Радуга», с. Песчаное.
«Лучший гостиничный комплекс категории 5 звезд» — Резиденция «Крымский бриз», Общество с ограниченной ответственностью «Эколого-туристический центр в Парковом», пгт. Парковое.
«Лучший гостиничный комплекс категории 4 звезды» — Отель «Ялта-Интурист», Общество с ограниченной ответственностью «Семейный отдых», г. Ялта.
«Лучший гостиничный комплекс категории 3 звезды» — Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Орен-Крым», г. Евпатория.
«Лучший гостиничный комплекс категории 1–2 звезды» — Отель «Равенна Маре», ИП Солодовников А.А. пгт. Николаевка.
«Лучшее средство размещения без категории» — Частная вилла «Парковый спуск», пгт. Кореиз.
«Лучшее туристское предприятие» — Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Визант Групп», пгт. Кореиз.
«Лучший объект аграрного, сельского или экологического туризма» — Органическая ферма «Viva Lavanda», КФХ Калинин Дмитрий Николаевич, с.Аромат.
«Лучший пляж» — Пляж «Изумрудный», Акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист», г. Ялта.
«Лучший объект общественного питания» — Ресторан черноморской кухни «Белое солнце», г. Судак, Общество с ограниченной ответственностью «Симферо Хорека».
«Лучший объект показа или развлечения» — Центр винного туризма «Винный парк», Общество с ограниченной ответственностью «МРИЯ.ПРО», с. Оползневое.
Лучший врач санаторно-курортной сферы — Тимур Умеров, врач-уролог Филиал Акционерного общества «Центр Звездный» — санаторий «Планета», г. Евпатория.
Лучший медицинский работник среднего звена санаторно-курортной сферы — Оксана Ковальчук, Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Санаторий для детей и детей с родителями «Чайка» им. Гелиловичей»,г. Евпатория.
Лучший работник службы приема и размещения — Мирослава Шевердина, Акционерное общество «Санаторий «Ай-Петри», пгт. Кореиз.
Лучшая горничная — Анна Сергиенко, Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Сосновая Роща», пгт. Гаспра.
Лучший повар — Иван Кретов, Общество с ограниченной ответственностью ЭНОСТОР, пгт.Форос.
Лучший официант — Дмитрий Котельников, Общество с ограниченной ответственностью «Эколого-туристический центр в Парковом», пгт. Парковое.
Лучший матрос-спасатель – Александр Мальков, Общество с ограниченной ответственностью «Алисон», Аквапарк «Коктебель», пгт. Коктебель.
Лучший экскурсовод — Александр Вертинский, г. Алупка.
Лучшее событийное мероприятие -Фестиваль «Гастролис», Общество с ограниченной ответственностью «МРИЯ.ПРО»,с. Оползневое.
«Лучший объект туризма, доступный для всех» — Городская среда «Старый город», г. Алупка, Алупкинский территориальный орган.
«Специальная номинация» — Сеть автозаправочных комплексов АТАН, Общество с ограниченной ответственностью «Кедр», г. Феодосия.
Ежегодная акция «Признание года» проводится в целях содействия развитию санаторно-курортной и туристской сферы Республики Крым как одного из приоритетных направлений социально-экономического развития полуострова, повышения эффективности работы предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса и качества обслуживания туристов, роста профессионализма и творческой инициативы работников данной сферы, формирования положительного имиджа Крыма как круглогодичного, безопасного и комфортного туристского региона Российской Федерации.
Фото: Министерство курортов и туризма Республики Крым/Алина Милюсёва, Алексей Карасёв
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
