В Крыму накануне Международного женского дня подвели итоги детского конкурса «Моя мама – офицер»

В Главном следственном управлении СК России по Республике Крым и городу Севастополю в преддверии Международного женского дня был организован творческий конкурс среди детей сотрудников «Моя мама – офицер». Свои рисунки представили дочери и сыновья офицеров из различных районов и подразделений ведомства.

Яркие и невероятно трогательные работы отражали всю детскую любовь к мамам и понимание важности профессии главной в жизни женщины. Форма со знаками отличия, тома дел, Уголовный кодекс и даже обстановка в кабинете, — все это было на детских рисунках. Участники конкурса признаются, что очень гордятся своими мамами и невероятно волновались, когда трудились над работами. И не менее волнительно было получать награды, подарки и цветы при всем коллективе Главного следственного управления из рук самого настоящего генерала, — рассказали в Следкоме.

Награждая победителей и участников конкурса, руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев отметил значимость таких теплых, дружественных мероприятий в коллективе, в особенности – с участием детей. Дипломами и подарками были удостоены юные художники Ксения Малюкова, Алина Мищенко, Ярослава Левашева, Алина Никифорова.

Фото: Следком.