В Крыму налоговики пополнили бюджет на 987 млн рублей — за счёт выездов с проверками в курортные города

В Крыму по итогам налогового мониторинга объектов в курортных городах в бюджет поступило 987,5 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной налоговой службы по республике.
Отмечается, что работа была направлена на усиление финансовой дисциплины и соблюдение законодательства на объектах пляжного отдыха, расположенных рядом с точками общепита, торговли, а также в местах размещения отдыхающих, пунктах проката водного транспорта и оказания пляжных услуг.
Увеличение заработной платы, трудоустройство неоформленных работников, регистрация предпринимательской деятельности, обеление доходов. Все это — итоги работы налоговых органов в Республике Крым. В результате дополнительные поступления НДФЛ и страховых взносов в бюджет составили 987,5 млн рублей, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в августе в курортных регионах полуострова ежедневно работали свыше 400 сотрудников налоговой службы. Они проверили тысячи объектов, сделали контрольные закупки, вынесли предупреждения и назначили штрафы.
К примеру, в евпаторийском регионе одно из юрлиц, работающих в сфере общественного питания, подняло официальную заработную плату с 11 до 35 тысяч рублей и 16 сотрудников оформило легально. Всего же 61 налогоплательщик региона обязался платить зарплату выше МРОТ, — отметили в ведомстве.
В феодосийском регионе в сфере общепита шесть налогоплательщиков уточнили свою налоговую базу в сумме 68,7 млн рублей. Дополнительно в казну поступило 1,3 млн рублей налогов. Еще трое налогоплательщиков пробили чеки коррекции на сумму 15,4 млн рублей, которые будут учтены при уплате авансовых платежей за третий квартал.
Всего в регионе было выявлено 348 неоформленных работников, в результате в бюджет дополнительно поступило 5,3 млн рублей. Как уточнили в УФНС, налоговые мероприятия на феодосийских курортах обеспечили дополнительные поступления в бюджет на сумму 10,4 млн рублей, и еще ожидается 7 млн рублей.
Кроме того, благодаря работе налоговиков в одном из крупнейших парков отдыха и развлечений были легализованы 11 наемных работников. Еще в одном парке был выявлен просроченный фискальный накопитель.
Ранее сообщалось, что в этом году более пятидесяти граждан, занимавшихся бизнесом без регистрации, были привлечены к постановке на учет в качестве индивидуальных предпринимателей. Также крымские налоговики с начала года вывили потенциальные незадекларированные доходы крымчан по банковским данным о переводах на карты по системе быстрых платежей на сумму более двух миллиардов рублей.
источник: РИА Новости Крым
