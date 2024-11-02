В Крыму намерены максимально упростить процедуры, касающиеся оформления земельных участков и имущества

Перед Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым стоит ряд важных задач, от эффективности выполнения которых зависит и пополнение бюджета, и обеспечение прав граждан в части имущественных вопросов. Правительством Российской Федерации утверждена форма унифицированной справки для участников СВО, на основании которой будут предоставляться социальные выплаты, а также дополнительные социальные гарантии. Необходимо максимально упростить и облегчить все процедуры, все контакты с гражданами, касающиеся оформления земельных участков и имущества. Представителям органов местного самоуправления также важно быть с жителями на прямом контакте, лично вникать в каждую проблемную ситуацию, – цитирует пресс-служба Главу республики.