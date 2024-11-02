Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму намерены максимально упростить процедуры, касающиеся оформления земельных участков и имущества
актуально в республике
В Крыму намерены максимально упростить процедуры, касающиеся оформления земельных участков и имущества
иллюстрация: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Крыму намерены максимально упростить процедуры, касающиеся оформления земельных участков и имущества

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:18 02.11.2024

В ходе коллегии Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксёнов акцентировал внимание на упрощении всех процедур, касающихся оформления земельных участков и имущества.

Перед Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым стоит ряд важных задач, от эффективности выполнения которых зависит и пополнение бюджета, и обеспечение прав граждан в части имущественных вопросов. Правительством Российской Федерации утверждена форма унифицированной справки для участников СВО, на основании которой будут предоставляться социальные выплаты, а также дополнительные социальные гарантии. Необходимо максимально упростить и облегчить все процедуры, все контакты с гражданами, касающиеся оформления земельных участков и имущества. Представителям органов местного самоуправления также важно быть с жителями на прямом контакте, лично вникать в каждую проблемную ситуацию, – цитирует пресс-служба Главу республики.

Также Сергей Аксёнов отметил необходимость ускорения процесса оформления земель садоводческих товариществ.

Важно закончить эту работу. Все СНТ должны быть учтены, со всеми председателями налажен контакт. В первую очередь, у глав администраций муниципальных образований. Нужно перепроверить, кто еще не вышел на контакт с людьми, – отмечает Глава Крыма.

Кроме того, в ходе коллегии обсуждались темы переоформления земель сельскохозяйственного назначения, реализации национализированного имущества, деятельности подведомственных организаций, работы с обращениями граждан, другое.

Узнайте больше:  До 2030 года в Крыму намерены реконструировать и заменить почти 4,9 тысяч км водопроводных сетей

В заседании приняли участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Анна Анюхина, министр имущественных и земельных отношений Республики Крым Лариса Кулинич, руководители подведомственных организаций.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: земля в Крыму

земля в Крыму

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.