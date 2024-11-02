В Крыму намерены максимально упростить процедуры, касающиеся оформления земельных участков и имущества

Перед Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым стоит ряд важных задач, от эффективности выполнения которых зависит и пополнение бюджета, и обеспечение прав граждан в части имущественных вопросов. Правительством Российской Федерации утверждена форма унифицированной справки для участников СВО, на основании которой будут предоставляться социальные выплаты, а также дополнительные социальные гарантии. Необходимо максимально упростить и облегчить все процедуры, все контакты с гражданами, касающиеся оформления земельных участков и имущества. Представителям органов местного самоуправления также важно быть с жителями на прямом контакте, лично вникать в каждую проблемную ситуацию, – цитирует пресс-служба Главу республики.
Также Сергей Аксёнов отметил необходимость ускорения процесса оформления земель садоводческих товариществ.
Важно закончить эту работу. Все СНТ должны быть учтены, со всеми председателями налажен контакт. В первую очередь, у глав администраций муниципальных образований. Нужно перепроверить, кто еще не вышел на контакт с людьми, – отмечает Глава Крыма.
Кроме того, в ходе коллегии обсуждались темы переоформления земель сельскохозяйственного назначения, реализации национализированного имущества, деятельности подведомственных организаций, работы с обращениями граждан, другое.
В заседании приняли участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Анна Анюхина, министр имущественных и земельных отношений Республики Крым Лариса Кулинич, руководители подведомственных организаций.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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