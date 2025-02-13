В Крыму намерены национализировать свыше 700 объектов зарубежных предприятий

Перечень из 114 наименований, включающий более 720 объектов имущества, в том числе семьи львовского бизнесмена Олега Геншафта, бывшего депутата верховной рады Украины Людмилы Денисовой национализируют в Крыму. Об этом сообщил глава Госсовета Республики Владимир Константинов.

В ближайшее время Государственный Совет примет решение о национализации ряда объектов, принадлежащих врагам Крыма и России. В новом перечне — 114 наименований, которые включают более 720 объектов движимого и недвижимого имущества <…> Вырученные от продажи этих объектов деньги мы потратим на поддержку наших бойцов, их семей, на развитие Крыма, — написал Константинов в Telegram-канале.

В списке организаций, которые подлежат национализации, — «Пивобезалкогольный комбинат Крым», «Дельфинарий Немо» с объектами в Феодосии, Судаке и Алуште, «Сакские минеральные воды», «Санаторно-курортный комплекс «Зеленый мыс» в Алупке, имущество семьи львовского бизнесмена Олега Геншафта, бывшего депутата верховной рады Украины Людмилы Денисовой и других граждан зарубежных стран. Как отметил Константинов, в дальнейшем власти планируют инвестировать средства в развитие наиболее привлекательных и крупных национализированных предприятий.

источник: ТАСС