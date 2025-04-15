В Крыму намерены оценить потенциал создания туристическо-археологического кластера в границах генуэзской крепости Каффа

В ходе встречи обсуждалось предложение по созданию международного туристическо-археологического кластера в границах генуэзской крепости Каффа, расположенной в городе Феодосии.

Сергей Аксёнов поручил заместителю Председателя Совета министров Республики Крым Михаилу Назарову вместе с Министерством культуры Республики Крым организовать и провести встречу специалистов, чтобы обсудить возможности и потенциал создания кластера.

Необходимо оценить все аспекты и детали интересного проекта, в том числе его практическую и финансовую составляющую. Такой объект потенциально может стать новой точкой притяжения для крымчан и туристов, а также выполнять важную культурно-просветительскую функцию. Министерство культуры РК актуализирует данные по текущему состоянию крепости Каффа и потребность в проведении археологических раскопок, – сказал Глава Крыма.

Кроме того, Сергей Аксёнов поблагодарил Виктора Тарасенко и весь коллектив Крымской академии наук за научный вклад в развитие и процветание республики.

В рамках встречи почетный президент КАН также презентовал Главе республики книги за своим авторством.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым