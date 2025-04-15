Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму намерены оценить потенциал создания туристическо-археологического кластера в границах генуэзской крепости Каффа
Новости Республики
В Крыму намерены оценить потенциал создания туристическо-археологического кластера в границах генуэзской крепости Каффа
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Крыму намерены оценить потенциал создания туристическо-археологического кластера в границах генуэзской крепости Каффа

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:00 15.04.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провел рабочую встречу с почетным президентом Межрегиональной общественной организации «Крымская академия наук», председателем Крымской республиканской ассоциации «Экология и мир» доктором геолого-минералогических наук, профессором Виктором Тарасенко.

В ходе встречи обсуждалось предложение по созданию международного туристическо-археологического кластера в границах генуэзской крепости Каффа, расположенной в городе Феодосии.

Сергей Аксёнов поручил заместителю Председателя Совета министров Республики Крым Михаилу Назарову вместе с Министерством культуры Республики Крым организовать и провести встречу специалистов, чтобы обсудить возможности и потенциал создания кластера.

Необходимо оценить все аспекты и детали интересного проекта, в том числе его практическую и финансовую составляющую. Такой объект потенциально может стать новой точкой притяжения для крымчан и туристов, а также выполнять важную культурно-просветительскую функцию. Министерство культуры РК актуализирует данные по текущему состоянию крепости Каффа и потребность в проведении археологических раскопок, – сказал Глава Крыма.

Кроме того, Сергей Аксёнов поблагодарил Виктора Тарасенко и весь коллектив Крымской академии наук за научный вклад в развитие и процветание республики.

Узнайте больше:  10 апреля – день святого Иллариона. Мать-и-мачеха цветёт

В рамках встречи почетный президент КАН также презентовал Главе республики книги за своим авторством.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: инфраструктура Крыма

инфраструктура Крыма

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x