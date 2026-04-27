В Крыму намерены построить кампус мирового уровня -хотят обучать врачей по здоровму долголетию

В Крыму к 2030-му году может появиться кампус мирового уровня, где будут готовить специалистов для санаторно-курортной отрасли, в том числе в области здорового долголетия. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила директор научно-клинического центра «Технологии здоровья и реабилитации» КФУ Елена Бирюкова.
По ее словам, на полуострове сейчас быстро развивается санаторно-курортная отрасль по региональным проектам в рамках федеральной стратегии, и кадровая потребность в самых разных специалистах для нее очень высокая.
Крым фактически Мекка реабилитации. Наши санатории сейчас все больше оснащаются, вовлекаются новое технологическое развитие. Наши учреждения реабилитационные все больше открываются по проекту «Продолжительная и активная жизнь»… И нам очень важно готовить специалистов. Недостаток кадрового обеспечения большой в санаторно-курортном кластере и в общем в медицине, – сказала Бирюкова.
Интенсифицировать процесс подготовки специалистов для отрасли стараются за счет открытия новых программ основного образования и переподготовки в Крымском федеральном университете, добавила она.
Сейчас университет запускает две очень серьезные программы подготовки специалистов. Одна – это «врач персонифицированной медицины здорового долголетия», уже с 30 апреля будет идти. Это курсы повышения квалификации, потому что мы ждем профстандарт. И вторая программа, которая уже запущена и идет – это «специалист по здоровому образу жизни и питанию» – под профстандарт «Валеология». И мы очень рады, что студенты откликнулись, – сказала Бирюкова.
Кроме того, в программах ординатуры теперь готовят врачей физической и реабилитационной медицины для реабилитационного кластера, добавила она.
И я очень надеюсь, что открытие кампуса нового мирового уровня увеличит количество ребят, которых мы сможем готовить для санаториев и реабилитационных центров. Сейчас университет подает большую заявку на создание такого кампуса, который будет готовить специалистов в области в том числе здорового долголетия… Заявка подается на 2030-й год… Мы ждем решения, будет ли она одобрена, – сказала Бирюкова.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам рабочей встречи с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым сообщал, что на базе Севастопольского государственного университета (СевГУ) появится кампус мирового уровня, который объединит шесть ключевых институтов.
источник: РИА Новости Крым
