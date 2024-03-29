В Крыму намерены построить железнодорожный обход Инкерманского Свято-Климентовского монастыря

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по результатам государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости, по строительству железнодорожного обхода Инкерманского Свято-Климентовского монастыря. Работы будут проведены в рамках первого этапа технического перевооружения Крымской железной дороги.

Проект предусматривает переустройство существующего участка железнодорожного пути Симферополь Грузовой – Инкерман-2 с выносом его на новую трассу. Переустраиваемый участок длиной почти два километра, из которых почти 900 метров – это металлическая эстакада на железобетонных опорах. Для возможности реализации проектных решений по устройству эстакады в сложных инженерно-геологических условиях также предусмотрены мероприятия по цементации грунтов основания. Срок строительства объекта рассчитан на 21,5 месяца. Участие в стройке на объекте должны будут принимать более 400 строителей разных специальностей, – рассказал главный эксперт проекта Юрий Сурнин.

В связи с изменением трассы железнодорожного пути появилась необходимость в переустройстве участка существующей автомобильной дороги Симферополь – Бахчисарай – Ялта, так как он попадает в зону строящейся железнодорожной эстакады. Также в границах объекта предусмотрено строительство автомобильной дороги к монастырю и выезда с АЗС на автомобильную дорогу к храму.

Для снижения шума транспортного потока, воздействующего на расположенную рядом с проектируемой трассой территорию, проектом предусматривается установка шумозащитных экранов вдоль железнодорожных путей. В зону строительства попадают объекты культурного наследия (ОКН): «Могильник № 9» – захоронения рубежа II-I тыс. до н.э., Кизил-Кобинское поселение VII–V вв. до н.э., поселение тавров №5 (VII-V вв. до н.э., I-XV вв. н.э.), поселение Карьерная 1 (предположительно VIII-VI вв. до н.э.), поселение Ак-Керман. Проектные решения обеспечивают сохранность ОКН и исключают негативное воздействия на них при дальнейшей эксплуатации.

Генеральный проектировщик – ООО «ТРАНСПРОЕКТ».

Застройщик – ФГУП «Крымская железная дорога».

источник: пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России»