В Крыму намерены проверить наличие активов у дискредитирующих Россию релокантов

Наличие активов у релокантов, дискредитирующих Россию, проверят в Крыму, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым предлагается арестовывать имущество, включая деньги на банковских счетах, граждан России, находящихся за пределами страны и совершивших административные правонарушения против интересов РФ.
Мы будем очень плотно разбираться с этим вопросом — со всеми собственниками, кто где находится. Опыт проведения национализации имущества враждебно настроенных к России иностранных граждан у нас есть. Порядок в этом вопросе надо наводить давно. Те, кто не ассоциирует себя с Россией и вредят ей — откровенные враги, — сказал Константинов.
Глава парламента назвал справедливым закон по аресту имущества релокантов, дискредитирующих Россию.
источник: РИА Новости Крым
