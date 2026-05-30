В Крыму намерены проверить наличие активов у дискредитирующих Россию релокантов
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:57 30.05.2026

Наличие активов у релокантов, дискредитирующих Россию, проверят в Крыму, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым предлагается арестовывать имущество, включая деньги на банковских счетах, граждан России, находящихся за пределами страны и совершивших административные правонарушения против интересов РФ.

Мы будем очень плотно разбираться с этим вопросом — со всеми собственниками, кто где находится. Опыт проведения национализации имущества враждебно настроенных к России иностранных граждан у нас есть. Порядок в этом вопросе надо наводить давно. Те, кто не ассоциирует себя с Россией и вредят ей — откровенные враги, — сказал Константинов.

Глава парламента назвал справедливым закон по аресту имущества релокантов, дискредитирующих Россию.

источник: РИА Новости Крым 

