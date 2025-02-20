В Крыму намерены создать максимальный комфорт для получения пациентами помощи врачей узкого профиля

Сергей Аксёнов заострил внимание Министерства здравоохранения Республики Крым на важности создания комфортных условий для граждан, нуждающихся в помощи врачей узкого профиля. По мнению Главы республики, работа должна быть организована таким образом, чтобы пациентам как можно реже приходилось ездить на прием в другие населенные пункты. В частности, необходимо повсеместно внедрять и развивать телемедицину, активнее вводить систему выездных дежурств специалистов.

В ходе встречи с главным врачом ГБУЗ РК «Нижнегорская районная больница» Сергеем Процким Сергей Аксёнов отметил, что в учреждение будет закуплено нужное оборудование, в том числе стоматологическое, а также хирургическая стойка и лифт в одно из зданий. Руководитель райбольницы сообщил, что за 2024 год укомплектованность учреждения врачами повысилась, в целом динамика позитивная.

Как проинформировал главный врач ГБУЗ РК «Старокрымская районная больница имени академика Н.М. Амосова» Руслан Таушканов, в учреждение требуется приобрести маммограф и флюорограф, лифтовое оборудование. Сергей Аксёнов пообещал решить данные вопросы в кратчайшие сроки.

По словам главного врача ГБУЗ РК «Советская районная больница» Глеба Шепеля, в настоящее время в учреждении проводится капитальный ремонт помещений и монтаж оборудования для создания «умной» операционной. Благодаря современной системе – самой передовой в Крыму – врачи смогут проводить телемедицинские консультации с коллегами прямо из операционного зала в ходе хирургического вмешательства. При этом Сергей Аксёнов отметил, что запрос учреждения на передвижной флюорограф и холтеровский монитор будет закрыт в ближайшее время.

Кроме того, Сергей Аксёнов обсудил с заместителем Председателя Совета министров РК – министром финансов РК Ириной Кивико и министром здравоохранения РК Алексеем Натаровым некоторые детали будущего проекта строительства новой больницы в городе Феодосии по поручению Президента Владимира Путина. В свою очередь, главный врач ГБУЗ РК «Феодосийский медицинский центр» Эдуард Пянковский сообщил, что в учреждении нужно отремонтировать компьютерный томограф. Этот вопрос в скором времени также будет решен.

По итогам двухдневной работы были определены и зафиксированы текущие потребности учреждений здравоохранения республики. Сергей Аксёнов дал соответствующие поручения профильным ведомствам, их выполнение взято на личный контроль. Так, заместитель Председателя Совета министров РК Николай Воробьев выедет на места, чтобы оценить возможность ремонта ряда отделений городских и районных больниц, а директор ГУП РК «Крымавтодор» Максим Демин – ремонт дорожного покрытия территорий медучреждений.

В заключение Глава Крыма отметил: «Уверен, что проводимая совместно с Министерством здравоохранения РК и руководителями медорганизаций работа позволит заметно повысить качество медицинской помощи, оказываемой крымчанам, поспособствует укреплению здоровья граждан».

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым