В Крыму намерены усилить слежку за деструктивными сообщениями молодежи онлайн
В Крыму намерены усилить слежку за деструктивными сообщениями молодежи онлайн

10.10.2025

Госкомитет молодежной политики Республики Крым приобрел новое комплексное программное обеспечение для более тщательного и обширного мониторинга деструктивных сообщений молодежи в интернете, сообщил ТАСС глава комитета Алексей Зинченко.

Вскоре в строящемся молодежном центре в Симферополе мы создадим кабинет киберволонтеров для мониторинга интернет-сети в поисках недостоверной информации или той, что связана с темами суицида, колумбайна, с работой ЦИПсО и прочих деструктивных сообщений. Благодаря победе в федеральном конкурсе мы смогли приобрести программное обеспечение для автоматического поиска такой потенциально опасной и недостоверной информации», — рассказал он.

По словам Зинченко, Республика Крым в течение 11 лет с момента вхождения полуострова в состав России является одним из ключевых объектов для недоброжелателей с Украины — в интернете распространяется очень большое количество недостоверной информации, прежде всего направленной на молодежь. Все сообщения и информационные «следы», оставленные молодежью в интернете, отслеживаются и оцениваются на предмет реальных рисков. Выявленную информацию госкомитет отрабатывает совместно с правоохранительными органами и комиссиями по делам несовершеннолетних.

источник: ТАСС

