В Крыму намерены увеличить количество проверок по выявлению фальсификата

Современное оборудование нашей лаборатории позволит значительно улучшить качество исследований пищевых продуктов и сырья, — цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.

В 2024 году в крымский филиал поступило более 20 тыс. проб, что позволило провести свыше 40 тыс. исследований и обеспечить контроль качества продукции.

В прошлом году из 439 проб мясной, молочной, рыбной и другой продукции около 10% были признаны некачественными. Фальсифицированная продукция была изъята из оборота и утилизирована, – сообщил Председатель Правительства. — Необходимо увеличить количество проверок по выявлению фальсификата в торговых сетях, учреждениях здравоохранения и образования, чтобы крымчане и гости полуострова были обеспечены качественной и вкусной продукцией.

По словам руководителя Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Арсена Арзиева, филиал активно сотрудничает с 308 контрагентами из Крыма, Севастополя, а также Краснодарского края, Запорожской и Херсонской областей. Министерство промышленности и торговли и Министерство сельского хозяйства Республики Крыма окажут центру всестороннюю помощь в дальнейшем развитии лаборатории.

Во встрече приняли участие министр промышленности и торговли Республики Крым Анушаван Агаджанян, министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк, председатель Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов и руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Арсен Арзиев.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым