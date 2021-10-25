В Крыму напомнили, кому прививку от коронавируса сделать не просто МОЖНО, но обязательно НУЖНО

Сделать прививки от коронавируса должны все, кто работают на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сферах:

— образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;0

— торговли, в том числе курьерской доставки;

— общественного питания, в том числе курьерской доставки;

— предоставления услуг по временному проживанию (гостиницы, гостевые дома, пансионаты, санатории, дома отдыха, и др.);

— транспорта общего пользования, в том числе такси;

— бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и др.;

— салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров, бассейнов и др.;

— клиентских подразделений финансовых организаций;

— организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

— многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

— жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

— занятые в культурных, выставочных, просветительских мероприятиях, в том числе игровых мероприятиях и мастер-классах, сотрудники театров, кинотеатров, концертных залов и др.

— государственные гражданские служащие, муниципальные служащие, работники органов государственной власти, сотрудники надзорных органов и подведомственных организаций.

Данный пункт постановления не распространяется на лиц, имеющих абсолютные противопоказания к проведению прививок против новой коронавирусной инфекции и, соответственно, официально оформленный медицинский отвод, выданный учреждением здравоохранения.

В то же время, предприятиям и организациям поручено до 1 ноября передать в медицинские организации списки всех сотрудников, которым необходимо сделать прививки, а также обеспечить вакцинацию не менее 80% сотрудников: первым компонентом — до 15 ноября, вторым компонентом — до 20 декабря.

Отметим, что Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции и гриппа – соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Взаимодействие «Спутника V» с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин при их одновременном введении. При одновременной вакцинации от COVID-19 и гриппа препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо.

В условиях серьезного эпидподъема по COVID-19 и гриппу гражданам критически важно защитить себя – это относится как к людям старшего поколения, так и к молодежи, которая сегодня также находится в группе риска. Возможность одновременно вакцинироваться от COVID-19 и гриппа позволяет сделать вакцинацию более удобной для граждан и должна стать дополнительным стимулом, чтобы принять в ней участие. Одновременную вакцинацию от COVID-19 и гриппа одобрила также Всемирная организация здравоохранения.