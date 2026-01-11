В Крыму насчитывается 210 особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения

Так, в республике на сегодняшний день насчитывается 210 особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения.

Общая площадь всех ООПТ составляет 226,6 тыс. гектаров. Здесь есть и море, и горы, и леса. По охраняемым территориям проложено более 80 экологических маршрутов, и эта работа продолжается. Например, в 2025 году был открыт экскурсионный автомобильный маршрут «Восточные ворота Чуфут-Кале» общей протяженностью более 3 километров, – рассказал Глава Крыма.

Помимо этого, в рамках всероссийской экологической акции «Сохраним лес» проведены мероприятия по лесоразведению и лесовосстановлению на площади более 222 гектаров в Бахчисарайском, Белогорском, Сакском, Симферопольском, Старокрымском, Раздольненском лесничествах. В ходе этой работы высажено более 450 тыс. сеянцев основных лесных пород, включая сосну, дуб, ясень, гледичию, лох, акацию, клен.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым