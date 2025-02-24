Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму национализировали пивзавод «Крым» и не только — очередные потери украинских олигархов
Новости Республики
В Крыму национализировали пивзавод "Крым" и не только - очередные потери украинских олигархов
фото: © предоставлено ПБК "Крым"

В Крыму национализировали пивзавод «Крым» и не только — очередные потери украинских олигархов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:42 24.02.2025

Государственный совет Крыма национализировал ряд принадлежавших украинским олигархам и политикам объектов имущества, в том числе «Пивобезалкогольный комбинат «Крым». Решение принято на пленарном заседании крымского парламента в понедельник, передает корреспондент РИА Новости Крым.

Речь идет о включении в перечень имущества 113 новых пунктов. Это имущество иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении России недружественные действия. Такое имущество будет национализировано, — сказал председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

Среди наиболее известных и крупных организаций, национализированных властями РК — пивобезалкогольный комбинат «Крым«, «Дельфинарий Немо», объекты которого расположены в Феодосии, Судаке и Алуште, «Сакские минеральные воды», «Санаторно-курортный комплекс «Зеленый мыс» в Алупке. Также под национализацию попали имущество семьи львовского бизнесмена Олега Геншафта и экс-омбудсмен Украины Людмилы Денисовой.

Узнайте больше:  Лазеры в Антарктиде: новая эра для полярной станции

Всего национализировано 720 объектов.

Ранее председатель Госсовета РК Владимир Константинов сообщал РИА Новости Крым, что в республике с начала 2024 года национализировали более чем 300 объектов украинских олигархов и недружественно настроенных в отношении России украинских бизнесменов. Также он сообщал, что украинские олигархи лишились наиболее крупных крымских активов.

источник: РИА Новости Крым 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 14

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Крым и Украина

Крым и Украина

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x