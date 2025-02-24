В Крыму национализировали пивзавод «Крым» и не только — очередные потери украинских олигархов

Речь идет о включении в перечень имущества 113 новых пунктов. Это имущество иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении России недружественные действия. Такое имущество будет национализировано, — сказал председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

Среди наиболее известных и крупных организаций, национализированных властями РК — пивобезалкогольный комбинат «Крым«, «Дельфинарий Немо», объекты которого расположены в Феодосии, Судаке и Алуште, «Сакские минеральные воды», «Санаторно-курортный комплекс «Зеленый мыс» в Алупке. Также под национализацию попали имущество семьи львовского бизнесмена Олега Геншафта и экс-омбудсмен Украины Людмилы Денисовой.

Всего национализировано 720 объектов.

Ранее председатель Госсовета РК Владимир Константинов сообщал РИА Новости Крым, что в республике с начала 2024 года национализировали более чем 300 объектов украинских олигархов и недружественно настроенных в отношении России украинских бизнесменов. Также он сообщал, что украинские олигархи лишились наиболее крупных крымских активов.

источник: РИА Новости Крым