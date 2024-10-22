В Крыму назначены министр экологии и природных ресурсов РК и министр образования, науки и молодежи РК

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов подписал указы о назначении двух министров Правительства Республики Крым. На должность министра экологии и природных ресурсов Республики Крым – Главного государственного инспектора Республики Крым утверждена кандидатура Ольги Славгородской. Ранее это назначение было согласовано депутатами Государственного Совета РК третьего созыва.
Министерство образования, науки и молодежи РК возглавит Валентина Лаврик.
Соответствующие документы опубликованы на официальном портале Правительства РК. Сергей Аксёнов пожелал назначенным министрам плодотворной работы и успешного достижения всех поставленных целей.
СПРАВКА. Ольга Славгородская занимала пост министра экологии и природных ресурсов РК – Главного государственного инспектора РК с октября 2021 года. Валентина Лаврик была назначена министром образования, науки и молодежи РК в декабре 2019 года. В связи с отставкой Совета министров РК перед избранным Главой Республики Крым от 12 сентября текущего года, Ольга Славгородская и Валентина Лаврик были освобождены от должностей.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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