Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму назначены министр экологии и природных ресурсов РК и министр образования, науки и молодежи РК
актуально в республике
В Крыму назначены министр экологии и природных ресурсов РК и министр образования, науки и молодежи РК
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Крыму назначены министр экологии и природных ресурсов РК и министр образования, науки и молодежи РК

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:40 22.10.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов подписал указы о назначении двух министров Правительства Республики Крым. На должность министра экологии и природных ресурсов Республики Крым – Главного государственного инспектора Республики Крым утверждена кандидатура Ольги Славгородской. Ранее это назначение было согласовано депутатами Государственного Совета РК третьего созыва.

Министерство образования, науки и молодежи РК возглавит Валентина Лаврик.

Соответствующие документы опубликованы на официальном портале Правительства РК. Сергей Аксёнов пожелал назначенным министрам плодотворной работы и успешного достижения всех поставленных целей.

Узнайте больше:  Пользователями приложения «Госуслуги. Дом» стали более 30 тысяч крымчан

СПРАВКА. Ольга Славгородская занимала пост министра экологии и природных ресурсов РК – Главного государственного инспектора РК с октября 2021 года. Валентина Лаврик была назначена министром образования, науки и молодежи РК в декабре 2019 года. В связи с отставкой Совета министров РК перед избранным Главой Республики Крым от 12 сентября текущего года, Ольга Славгородская и Валентина Лаврик были освобождены от должностей.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 4

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: кадровые назначения в Крыму

кадровые назначения в Крыму

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.