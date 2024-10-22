В Крыму назначены министр экологии и природных ресурсов РК и министр образования, науки и молодежи РК

СПРАВКА. Ольга Славгородская занимала пост министра экологии и природных ресурсов РК – Главного государственного инспектора РК с октября 2021 года. Валентина Лаврик была назначена министром образования, науки и молодежи РК в декабре 2019 года. В связи с отставкой Совета министров РК перед избранным Главой Республики Крым от 12 сентября текущего года, Ольга Славгородская и Валентина Лаврик были освобождены от должностей.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым