В Крыму назначены министр внутренней политики, информации и связи, а также министр культуры

Соответствующие документы опубликованы на официальном портале Совета министров РК.

Сергей Аксёнов напутствовал назначенных министров поддерживать обратную связь с крымчанами на высоком уровне, работать оперативно и без бюрократических проволочек.

СПРАВКА. Альберт Куршутов занимал пост министра внутренней политики, информации и связи РК с апреля 2024 года. Татьяна Манежина была назначена министром культуры РК в декабре 2021 года. В связи с отставкой Совета министров РК перед избранным Главой Республики Крым от 12 сентября текущего года, Альберт Куршутов и Татьяна Манежина были освобождены от должностей.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым