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В Крыму назначены министр внутренней политики, информации и связи, а также министр культуры
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Крыму назначены министр внутренней политики, информации и связи, а также министр культуры

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 9:58 20.09.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов подписал указы о назначении двух министров Правительства Республики Крым. Так, руководителем Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым утвержден Альберт Куршутов. Министерство культуры Республики Крым возглавит Татьяна Манежина.

Соответствующие документы опубликованы на официальном портале Совета министров РК.

Сергей Аксёнов напутствовал назначенных министров поддерживать обратную связь с крымчанами на высоком уровне, работать оперативно и без бюрократических проволочек.

СПРАВКА. Альберт Куршутов занимал пост министра внутренней политики, информации и связи РК с апреля 2024 года. Татьяна Манежина была назначена министром культуры РК в декабре 2021 года. В связи с отставкой Совета министров РК перед избранным Главой Республики Крым от 12 сентября текущего года, Альберт Куршутов и Татьяна Манежина были освобождены от должностей.

Узнайте больше:  Сергей Аксёнов о "Барс-Крым": "Спасибо нашему ополчению, участвуют во всех процессах в полном объеме"

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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