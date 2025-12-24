В Крыму назначили начальника инспекции по жилищному надзору. Должность заняла Елена Кухоль

Назначить Кухоль Елену Николаевну в порядке перевода на должность начальника Инспекции по жилищному надзору Республики Крым, главного государственного жилищного инспектора Республики Крым, – говорится в документе.

Елена Кухоль родилась 7 января 1989 года в Симферополе. Окончила Национальный университет государственной налоговой службы Украины по специальности «Налогообложение» и Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского по специальности «Менеджмент внешнеэкономической деятельности».

С 2012 года замещала должности в администрации города Симферополя. В 2025-м была назначена замначальника Инспекции и замглавного государственного жилищного инспектора Республики Крым.

источник: РИА Новости Крым