В Крыму — неделя просветительских мероприятий о донорстве костного мозга. Вы можете спасти чью-то жизнь!

17-20 сентября организованы экскурсии по Центру крови для студентов-медиков Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института имени С.И. Георгиевского.

19 сентября для семиклассников Симферопольской гимназии №9 пройдет просветительская лекция о здоровом образе жизни, донорстве крови и донорстве стволовых клеток.

21 сентября для крымчан пройдет очередная Донорская суббота, посвященная Всемирному дню донора костного мозга.

Напомним, что стать потенциальным донором костного мозга может любой гражданин РФ в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющий противопоказаний по здоровью. Чем больше потенциальных доноров костного мозга, тем выше вероятность того, что каждому пациенту, который нуждается в пересадке костного мозга, будет подобран идеальный «генетический близнец», и жизнь человека будет спасена.

Добровольно сдать кровь и/или вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга на территории Республики Крым можно в ГБУЗ РК «Центр крови» (г. Симферополь, ул. Киевская, 37), а также в его филиалах (г. Ялта, ул. Свердлова, 14; г. Керчь, ул. Карла Маркса, 31; г. Саки, ул. Лобозова, 22; г. Евпатория, пр. Победы, 22).

Процедура вступления проста: потенциальный донор заполняет анкету-согласие, проходит опрос у врача, сдает несколько миллилитров крови из вены для типирования (это можно совместить со сдачей донорской крови!). После этого человек автоматически включается в регистр.

За август 2024 г. в Федеральный регистр доноров костного мозга вступило 25 крымчан. За январь-август желание дать дополнительные шансы на спасение людям с тяжелыми заболеваниями крови выразили 352 жителя полуострова. Всего, по состоянию на 01.09.2024 г., в Федеральном регистре доноров костного мозга значится 1323 жителя полуострова.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК