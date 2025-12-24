Прямо сейчас:
В Крыму - нехватка кадров с сфере здравоохранения. Что говорят по этому поводу власти
В Крыму — нехватка кадров с сфере здравоохранения. Что говорят по этому поводу власти

24.12.2025

Решению проблемы нехватки кадров в сфере здравоохранения в Республике Крым способствует реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Об этом Глава Республики Крым Сергей Аксёнов напомнил в своем Telegram-канале. В этом году в двух программах приняли участие 90 медицинских работников.

Единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей получили 70 врачей, выплаты по 500 тыс. рублей – 20 медработников среднего звена. Среди участников программы – терапевты, педиатры, а также врачи узких специальностей: неврологи, кардиологи, урологи, хирурги, травматологи-ортопеды, анестезиологи-реаниматологи, врачи скорой медицинской помощи и другие, – сообщил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов уточнил, что новые кадры приняты в 19 медицинских организаций.

Наибольшее число специалистов трудоустроено в Бахчисарайскую, Красногвардейскую, Ленинскую центральные районные больницы, Первомайскую и Сакскую районные больницы, службу скорой медицинской помощи. Заключая договор, медработники приняли на себя обязательство отработать в лечебном учреждении не менее 5 лет, – отметил Глава республики.

Также в 2025 году к работе в медицинских организациях Крыма приступили 135 молодых специалистов, получивших высшее медицинское образование по целевому договору, согласно которому медработники обязуются отработать в лечебном учреждении от 3 до 5 лет.

При этом специалисты, как и другие медики, могут получать ряд мер социальной поддержки, в том числе возмещение арендной платы за съемное жилье или ежемесячного платежа по ипотеке для иногородних медиков; предоставление служебного жилья; региональную надбавку медработникам дефицитных специальностей; предоставление земельного участка и компенсацию коммунальных платежей в сельской местности.

Сергей Аксёнов также напомнил о практике, при которой медорганизация за счет собственных средств обеспечивает дополнительную ежемесячную выплату молодым специалистам.

По информации Сергея Аксёнова, в текущем году на целевое обучение в медицинские вузы поступил 171 человек.

Начиная с прошлого года студенты, заключившие целевые договоры, не имеющие академических задолженностей и сдавшие в течение учебного года все промежуточные аттестации с оценками на «хорошо» и/или «отлично», получают за счет бюджета Республики Крым дополнительные выплаты к стипендиям: для обучающихся по программам специалитета – в размере 40 тыс. рублей в год, а для обучающихся по программам ординатуры – в размере 60 тыс. рублей в год, – рассказал Глава Крыма.

Так, в 2024 году указанные выплаты получили 46 студентов специалитета и 61 студент-ординатор. В 2025-м такие выплаты получил 91 студент специалитета и 113 ординаторов.

