В Крыму несовершеннолетние курьеры мошенников обманули нанявших их аферистов. Как дело было

В середине декабря текущего года женщина обратилась в полицию с заявлением о хищении у нее денежных средств в сумме 1,4 млн рублей. По данным полиции, горожанка была обманута злоумышленниками по схеме «родственник попал в беду». Накануне ей позвонил неизвестный и, представившись следователем, сообщил о якобы совершённой её дочерью дорожной аварии. Под предлогом «урегулирования вопроса» собеседник убедил пенсионерку передать крупную сумму денег через его посыльного. Женщина отдала деньги и, только поговорив с родственниками, поняла, что стала жертвой преступления, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личности троих подозреваемых. Ими оказались местные подростки 15, 16 и 17 лет, обучающиеся в одном из колледжей Судака.

Выяснилось, что приятели совмещали учебу с «работой» на аферистов, исполняя в мошеннических схемах роль курьеров. Действуя по указанию куратора, они забрали у пенсионерки приготовленный пакет с наличностью. Однако добычу решили не отправлять «работодателю», воспользовавшись ею по своему усмотрению. В течение двух недель они покупали на похищенные деньги продукты питания, гаджеты и бытовую технику, потратив всю украденную сумму.

Оперативники изъяли приобретенное подростками имущество на сумму около одного миллиона рублей для последующего погашения ущерба потерпевшей.

В настоящее время все собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым