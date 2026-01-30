В Крыму нетрезвый пенсионер снес во время ночного вояжа за спиртным три дорожных знака

В Ленинском районе Крыма в вечернее время на одной из улиц дачного кооператива неподалёку от города Щёлкино инспекторы ДПС решили остановить автомобиль «Фольксваген Туарег» с целью проверки документов и состояния водителя. Машина привлекла внимание автоинспекторов не только своим внешним видом – передняя часть оказалась повреждена, но и странным поведением на дороге.
За рулём находился 66‑летний местный житель. Уже в ходе короткой беседы сотрудники полиции обратили внимание на явный запах алкоголя, исходящий от владельца иномарки. Пригласив мужчину в патрульный автомобиль, инспекторы получили от него неожиданное признание: он рассказал, что решил съездить в магазин за дополнительной порцией спиртного. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.
Пока полицейские оформляли необходимые документы, из дежурной части поступила новая информация: на центральной улице неизвестный водитель совершил наезд на несколько дорожных знаков, а затем скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Осмотрев машину задержанного, полицейские обнаружили, что имеющиеся на ней повреждения могут быть последствием того ДТП. После уточняющих вопросов пенсионер сознался, что это его рук дело, – факт подтвердился видеозаписью с его регистратора. В результате инцидента оказались повреждены три опоры.
В отношении правонарушителя составлены административные материалы по:
- ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»;
- ч. 2 ст.12.27 КоАП РФ «Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся»;
- ст.12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений».
Судом фигуранту назначен штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на 2,5 года. Внедорожник помещён на специализированную стоянку.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: МВД России в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: МВД России в Крыму