В Крыму нетрезвый пенсионер снес во время ночного вояжа за спиртным три дорожных знака

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:49 30.01.2026

В Ленинском районе Крыма в вечернее время на одной из улиц дачного кооператива неподалёку от города Щёлкино инспекторы ДПС решили остановить автомобиль «Фольксваген Туарег» с целью проверки документов и состояния водителя. Машина привлекла внимание автоинспекторов не только своим внешним видом – передняя часть оказалась повреждена, но и странным поведением на дороге.

За рулём находился 66‑летний местный житель. Уже в ходе короткой беседы сотрудники полиции обратили внимание на явный запах алкоголя, исходящий от владельца иномарки. Пригласив мужчину в патрульный автомобиль, инспекторы получили от него неожиданное признание: он рассказал, что решил съездить в магазин за дополнительной порцией спиртного. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

Пока полицейские оформляли необходимые документы, из дежурной части поступила новая информация: на центральной улице неизвестный водитель совершил наезд на несколько дорожных знаков, а затем скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Осмотрев машину задержанного, полицейские обнаружили, что имеющиеся на ней повреждения могут быть последствием того ДТП. После уточняющих вопросов пенсионер сознался, что это его рук дело, – факт подтвердился видеозаписью с его регистратора. В результате инцидента оказались повреждены три опоры.

В отношении правонарушителя составлены административные материалы по:

  • ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»;
  • ч. 2 ст.12.27 КоАП РФ «Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся»;
  • ст.12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений».

Судом фигуранту назначен штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на 2,5 года. Внедорожник помещён на специализированную стоянку.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

