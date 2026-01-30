Судом фигуранту назначен штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на 2,5 года. Внедорожник помещён на специализированную стоянку.

В Крыму нетрезвый пенсионер снес во время ночного вояжа за спиртным три дорожных знака

В Крыму нетрезвый пенсионер снес во время ночного вояжа за спиртным три дорожных знака

Этот сайт использует файлы cookie и собирает персональные данные для улучшения работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.