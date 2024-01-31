В Крыму незаконно лечили от алкоголизма и наркомании. Ну как «лечили»… заставляли бесплатно работать

Еще и с родственников «за лечение и содержание» деньги брали.

В Крыму вынесен приговор по уголовному делу о незаконном лишении свободы жителей региона под видом оказания реабилитационных услуг.

В суде установлено, что один из подсудимых в отсутствие соответствующих разрешительных документов создал центр для предоставления на возмездной основе услуг, связанных с реабилитацией лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью. К своей незаконной деятельности он привлек еще 8 граждан. В период с 2020 года по 2022 год подсудимые вводили в заблуждение родственников пациентов о методах лечения, — рассказали подробности в прокуратуре.

Помещенных в «реабилитационные центры» граждан участники группы незаконно удерживали в помещениях до пресечения их деятельности правоохранительными органами. Выгодно ли было так «лечить»? По информации правоохранителей, доход, полученный от оказания услуг, составил свыше 7,9 млн. рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимых к различным срокам лишения свободы от 4 лет 6 месяцев до 6 лет условно с испытательными сроками на 3 года. Приговор не вступил в законную силу.