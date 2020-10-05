В Крыму новый антирекорд — 105 случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил о регистрации 105 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму.

За 4 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 105 случаев коронавирусной инфекции. 73 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 20 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной с территории Украины, 11 случаев выявлены при скрининге здорового населения, — проинформировал Аксёнов.

Всего на текущий период в Республике зарегистрировано 5 063 случая новой коронавирусной инфекции. 107 из них завозные из-за границы, 128 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 3987 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 841 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки обследовано 1 705 человек. Выздоровевших за весь период – 3 008 человек. Продолжают лечение 1928 пациентов. Умерло – 70 человек (один – за последние сутки).

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 2 606 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 675 человек, в стационарах находятся 1 748 человек, изолировано в обсерваторы – 183 человека, — уточнили в минздраве РК.