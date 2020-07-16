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В Крыму новый министр имущественных и земельных отношений. Cherchez la femme
Фото: crimearosinvest.ru

В Крыму новый министр имущественных и земельных отношений. Cherchez la femme

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:07 16.07.2020

Очередное «женское» кадровое назначение в Крыму. Глава РК своим указом назначил министром имущественных и земельных отношений Республики Ларису Кулинич. Ранее она занимала должность заместителя главы минимущества Крыма.

Назначить Кулинич Ларису Витальевну на государственную должность Республики Крым – министра имущественных и земельных отношений Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым, – сказано в документе.

Отметим, что на ключевых постах в правительстве Крым все больше и больше представительниц прекрасного пола. Перечислим лишь назначенных за последнее время вице-премьеров: Елена Романовская, Ирина Кивико, Юлия Жукова, Анна Анюхина…

Собственно замом Анны Анюхиной (когда она руководила министерством) и трудилась Лариса Кулинич. Известно, что новому крымскому министру 44 года. Родом она из Полтавской области. Образование: высшее. В 1998 году закончила Сумской государственный аграрный университет. Специальность — экономист-бухгалтер. В 2011 году Лариса Кулинич закончила Одесский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины (специальность «Государственное управление», магистр государственного управления). В разное время Работала техником а затем бухгалтером Сульского опытного поля Киевского института гидротехники и мелиорации, специалистом филиала научно-технической информации и сельскохозяйственного консультирования Крымского государственного аграрного учебно-консультационного центра (Симферополь). С 1 сентября 2014 года работала на посту заместителя министра имущественных и земельных отношений Республики Крым.

В Крыму новый министр имущественных и земельных отношений. Cherchez la femme

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