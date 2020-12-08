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В Крыму новый «рекорд» по числу выявленных за сутки больных коронавирусом – 274
Фото: fernandozhiminaicela, pixabay.com

В Крыму новый «рекорд» по числу выявленных за сутки больных коронавирусом – 274

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 10:55 08.12.2020

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил о регистрации 274 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму.

За 7 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 274 случая коронавирусной инфекции, в том числе 30 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 195 выявлены при обращении за медицинской помощью, 79 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, — отметил Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 947 человек.

Всего с начала года в Крыму выявлено 17 383 положительных на COVID-19. Выписано с выздоровлением – 1 3185 человек (333 – за 7 декабря). Число умерших – 339 (5 пациентов скончались за последние сутки).

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 2 294 человека, стационарное (covid и пневмония)  — 2 864, изолировано в обсерваторы – 87.

В Крыму новый «рекорд» по числу выявленных за сутки больных коронавирусом – 274

В Крыму новый «рекорд» по числу выявленных за сутки больных коронавирусом – 274

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