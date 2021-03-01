В Крыму новым направлением в развитии дорожно-транспортной отрасли является цифровая трансформация

В 2021 году определены основные направления нацпроекта цифровой трансформации.

В рамках национального проекта в Крыму продолжается развитие цифровых технологий и внедрение цифровой трансформации. По ряду региональных проектов, входящих в нацпроект, уже обозначены приоритетные задачи на 2021 год дорожно-транспортной отрасли: создание и развитие информационно-аналитической системы управления на транспорте и единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности, использование биометрических данных идентификации пассажиров и обработка их с использованием искусственного интеллекта для упрощения транспортных процедур.

Будет осуществлен ряд таких мероприятий, как формирование нормативно-правовой и нормативно-технической среды, обеспечивающей процессы создания, внедрения и обеспечения функционирования национальной сети интеллектуальных систем на автомобильных дорогах общего пользования, — отметил министр транспорта РК Евгений Исаков, — Технологическое развитие обеспечит благосостояние и повышение доходов, качество жизни каждого человека.

Напомним, в Крыму в 2020 году была внедрена автоматизированная система оплаты проезда (АСОП) в общественном транспорте, создан «Единый диспетчерский центр».