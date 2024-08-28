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В у новый министр топлива и энергетики. На должность назначен Александр Харламов
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Крыму новый министр топлива и энергетики. На должность назначен Александр Харламов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:16 28.08.2024

Глава Республики Крым сообщил о назначении на должность министра топлива и энергетики Республики Крым Александра Харламова. Сергей Аксёнов подчеркнул важность повышения эффективности деятельности Министерства топлива и энергетики РК для успешного решения всех текущих и возникающих проблемных вопросов.

Перед ведомством стоят стратегические задачи по координации строительства сетей газоснабжения, обеспечения бесперебойного энергоснабжения и по другим направлениям развития топливно-энергетического комплекса республики, – напомнил Глава республики и пожелал новому министру эффективной и плодотворной работы на благо Крыма и его жителей.

СПРАВКА. Александр Харламов ранее трудился в дочернем предприятии «Черноморнефтегазсервис» энергетиком энергомеханического участка службы эксплуатации.

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источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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