В Крыму новый министр топлива и энергетики. На должность назначен Александр Харламов

Перед ведомством стоят стратегические задачи по координации строительства сетей газоснабжения, обеспечения бесперебойного энергоснабжения и по другим направлениям развития топливно-энергетического комплекса республики, – напомнил Глава республики и пожелал новому министру эффективной и плодотворной работы на благо Крыма и его жителей.