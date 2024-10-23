В Крыму — новый уполномоченный по правам ребенка. На должность назначена Светлана Савченко

Новым уполномоченным по правам ребенка в Республике Крым назначена Светлана Савченко. Она сменила занимавшую этот пост с 2014 года Ирину Клюеву, такое решение депутаты Госсовета региона приняли на сессии во вторник.

В соответствии с моим предложением [кандидатура] согласована с уполномоченным при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, предлагаю назначить Савченко Светлану Борисовну сроком на пять лет, — сказал глава Госсовета Владимир Константинов.

Проект был поддержан депутатами.

В своем Telegram-канале Константинов отметил большой политический опыт нового омбудсмена:

Светлана Борисовна — член нашей команды, человек с большим организационным и политическим опытом, депутат Государственной думы VII созыва. Уверен, что в статусе уполномоченного по правам ребенка она продолжит вносить свой вклад в развитие Крыма.

Клюева была назначена на должность уполномоченного по правам ребенка в Республике Крым в сентябре 2014 года и сейчас покидает ее в связи с истечением срока полномочий.

источник: ТАСС