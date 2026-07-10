В Крыму обезвредили 14 снарядов и мин времен Великой Отечественной войны

В Феодосии, Керчи, Ленинском и Симферопольском районах обезвредили 14 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.
Пиротехниками специального морского отряда и специализированного отряда Главного управления МЧС России по РК была проведена операция по обезвреживанию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, — говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС России обнаружили 14 взрывоопасных предметов: 10 минометных мин, два артиллерийских снаряда, одну ручную гранату и один взрыватель.
Всего к пиротехническим работам привлекли семь человек личного состава и три единицы техники.
источник: РИА Новости Крым
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