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14 снарядов и мин времен Великой Отечественной войны обезвредили в Крыму
фото: © ГУ МЧС России по Республике Крым

В Крыму обезвредили 14 снарядов и мин времен Великой Отечественной войны

Опубликовал: news-parser в Актуально 11:27 10.07.2026

В Феодосии, Керчи, Ленинском и Симферопольском районах обезвредили 14 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.

Пиротехниками специального морского отряда и специализированного отряда Главного управления МЧС России по РК была проведена операция по обезвреживанию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС России обнаружили 14 взрывоопасных предметов: 10 минометных мин, два артиллерийских снаряда, одну ручную гранату и один взрыватель.

Взрывоопасные предметы извлекли, вывезли и уничтожили на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Всего к пиротехническим работам привлекли семь человек личного состава и три единицы техники.

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источник: РИА Новости Крым

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