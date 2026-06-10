В Крыму обновляют схему движения железнодорожного пассажирского транспорта

В летнем графике движения предусмотрено курсирование 48 пар пригородных поездов (96 поездов), а в дальнем следовании – 14 пар поездов (28 поездов) по 20 маршрутам. Из них 8 пар поездов по 10 маршрутам будут следовать по Республике Крым в светлое время суток, то есть с 5:00 до 23:00. Остальные 6 пар поездов по 10 маршрутам, которые следуют в Республику Крым в ночное время, будут прибывать на железнодорожную станцию Керчь-Южная, – проинформировал Глава республики.

Так, въезд в Республику Крым железнодорожным транспортом будет осуществляться в светлое время с 5:00 до 23:00 до Симферополя согласно утвержденному расписанию.

По прибытии пассажиры проходят к автобусу со своим конкретным направлением (например, Керчь – Джанкой, Керчь – Владиславовка, Керчь – Симферополь), осуществляют посадку на свой автобус и следуют до пункта назначения. Аналогично будет осуществляться поездка из Симферополя в Керчь, из Джанкоя в Керчь и из Владиславовки в Керчь, – пояснил Глава Крыма.

Уточняется, что изменения не повлияют на пригородное сообщение.

Ознакомиться с расписанием можно на официальном сайте Министерства транспорта Республики Крым по ссылке.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым