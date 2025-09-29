Прямо сейчас:
В Крыму - общецерковный сбор пожертвований. В помощь жителям Донбасса и Новороссии
источник фото: пресс-служба Крымской митрополии

В Крыму — общецерковный сбор пожертвований. В помощь жителям Донбасса и Новороссии

29.09.2025

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла объявляется общецерковный сбор пожертвований для поддержки мирных жителей Донбасса, Новороссии и пострадавших от обстрелов приграничных районов.

Сбор будет проходить с 27 сентября по 5 октября 2025 года во всех храмах и монастырях Симферопольской и Крымской епархии.

источник: пресс-служба Крымской митрополии

Просмотры: 2 112

