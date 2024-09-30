Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму обсудили взаимодействие крупнейших федеральных туроператоров и отельеров республики в будущем сезоне
актуально в республике
В Крыму обсудили взаимодействие крупнейших федеральных туроператоров и отельеров республики в будущем сезоне
фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

В Крыму обсудили взаимодействие крупнейших федеральных туроператоров и отельеров республики в будущем сезоне

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:56 30.09.2024

Министерством курортов и туризма РК инициировано проведение круглого стола с руководителями объектов размещения и федеральными туристическими операторами и агентами. Участники обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества объектов размещения с туристическими операторами, работающими на крымском направлении, а также новые идеи туристических маршрутов, как способ привлечения туристов в Крым.

Во встрече приняли участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Ирина Кивико, министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий, руководитель транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов.

Как отметила Ирина Кивико, со всех сторон важно наладить круглогодичное взаимодействие, так как Крым интересен туристу в любое время года, особенно в период санаторно-курортного лечения и оздоровления в межсезонье.

По словам Сергея Ганзия, одним из вопросов сегодняшнего обсуждения стало некоторое снижение интенсивности туроператорских продаж в Крым за последние два года и необходимость повышения доли организованных туров а регион.

На данный момент основной поток туристов в Крым – порядка 68% — это автотуристы, так называемый неорганизованный турпоток. Для экономики региона важно прогнозировать глубину бронирования, выбор и интересы туристов, а в этом могут помочь именно туроператорская аналитика, которая затрагивает большие данные. В целом необходимо определить зоны ответственности и паритеты отношений, — отмечает министр.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько сообщил, что Крым в 2024 году стал лидером по динамике бронирования отдыха в связи с грамотным ценообразованием и улучшением транспортной логистики. Рост бронирований даже на сентябрь и октябрь по отношению к прошлому году у туроператоров составляет 60%, однако он носит неравномерный характер по регионам Крыма. Он выразил глубокое уважение устойчивости крымского туристского рынка, который создают люди, работающие в отрасли.

Узнайте больше:  Города Крыма - в среди популярных направлений для долгосрочной аренды квартир в сентябре

Как отметил президент ассоциации «Туристический альянс Крыма» Андрей Пылов, потенциал приема туристов в Крыму огромный, необходимо открывать новые рынки продаж и расширять логистические цепочки, в которых должны быть заинтересованы все: и власти, и бизнес.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин подтвердил мнение о востребованности Крыма и заинтересованности туроператоров в крымском направлении.

В туроператоре «Алеан» подчеркнули, что Крым является приоритетным направлением для компании и подчеркнули, что раннее формирование тарифов на следующий год поможет туристам лучше ориентироваться в своих планах на лето.

Самвел Саруханян, генеральный директор курорта «Мрия», подчеркнул важность развития логистики, включая транспортные решения, и выразил готовность стать надежным партнером для реализации крупных проектов в этом направлении.

Одним из главных вопросов и отельеров, и туроператоров стал вопрос специальных квот при бронировании железнодорожных билетов в Крым и увеличение глубины бронирования билетов, а также автобусного трансферного сообщения от вокзалов к отелям. В целом участники встречи сошлись во мнении, что правильное позиционирование Крыма и позитивный информационный фон позволят региону и в дальнейшем лидировать в выборе россиян как места отдыха и оздоровления.

По итогам встречи принято решение о дальнейшей встрече по взаимодействию между отельерами и туроператорами, с обсуждением регламента работы, информационной политики и совместных программ лояльности.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым туристический

Комментарии для сайта Cackle
Крым туристический
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.