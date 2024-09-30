В Крыму обсудили взаимодействие крупнейших федеральных туроператоров и отельеров республики в будущем сезоне

Министерством курортов и туризма РК инициировано проведение круглого стола с руководителями объектов размещения и федеральными туристическими операторами и агентами. Участники обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества объектов размещения с туристическими операторами, работающими на крымском направлении, а также новые идеи туристических маршрутов, как способ привлечения туристов в Крым.
Во встрече приняли участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Ирина Кивико, министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий, руководитель транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов.
Как отметила Ирина Кивико, со всех сторон важно наладить круглогодичное взаимодействие, так как Крым интересен туристу в любое время года, особенно в период санаторно-курортного лечения и оздоровления в межсезонье.
По словам Сергея Ганзия, одним из вопросов сегодняшнего обсуждения стало некоторое снижение интенсивности туроператорских продаж в Крым за последние два года и необходимость повышения доли организованных туров а регион.
На данный момент основной поток туристов в Крым – порядка 68% — это автотуристы, так называемый неорганизованный турпоток. Для экономики региона важно прогнозировать глубину бронирования, выбор и интересы туристов, а в этом могут помочь именно туроператорская аналитика, которая затрагивает большие данные. В целом необходимо определить зоны ответственности и паритеты отношений, — отмечает министр.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько сообщил, что Крым в 2024 году стал лидером по динамике бронирования отдыха в связи с грамотным ценообразованием и улучшением транспортной логистики. Рост бронирований даже на сентябрь и октябрь по отношению к прошлому году у туроператоров составляет 60%, однако он носит неравномерный характер по регионам Крыма. Он выразил глубокое уважение устойчивости крымского туристского рынка, который создают люди, работающие в отрасли.
Как отметил президент ассоциации «Туристический альянс Крыма» Андрей Пылов, потенциал приема туристов в Крыму огромный, необходимо открывать новые рынки продаж и расширять логистические цепочки, в которых должны быть заинтересованы все: и власти, и бизнес.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин подтвердил мнение о востребованности Крыма и заинтересованности туроператоров в крымском направлении.
В туроператоре «Алеан» подчеркнули, что Крым является приоритетным направлением для компании и подчеркнули, что раннее формирование тарифов на следующий год поможет туристам лучше ориентироваться в своих планах на лето.
Самвел Саруханян, генеральный директор курорта «Мрия», подчеркнул важность развития логистики, включая транспортные решения, и выразил готовность стать надежным партнером для реализации крупных проектов в этом направлении.
Одним из главных вопросов и отельеров, и туроператоров стал вопрос специальных квот при бронировании железнодорожных билетов в Крым и увеличение глубины бронирования билетов, а также автобусного трансферного сообщения от вокзалов к отелям. В целом участники встречи сошлись во мнении, что правильное позиционирование Крыма и позитивный информационный фон позволят региону и в дальнейшем лидировать в выборе россиян как места отдыха и оздоровления.
По итогам встречи принято решение о дальнейшей встрече по взаимодействию между отельерами и туроператорами, с обсуждением регламента работы, информационной политики и совместных программ лояльности.
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
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