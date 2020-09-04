В Крыму обсуждают строительство постоянного водовода из Белогорского района в Симферополь

В Крыму рассматривается возможность строительства постоянного водовода с водохранилища в Белогорском районе в Симферополь. Делегация в составе заместителя Министра экономического развития РФ Сергея Назарова, заместителя председателя Совета министров РК Евгения Кабанова, министра строительства и архитектуры РК Михаила Храмова, представителей муниципалитетов и компаний-подрядчиков посетила ряд строящихся объектов.

Мы рассмотрели сегодня вопрос не на временной основе, а совместно с регионом этот вариант обсчитаем и рассмотрим строительство стационарного водовода, который будет работать на постоянной основе, – отметил Сергей Назаров.

По словам заместителя Министра экономического развития РФ, вода из Тайганского водохранилища ранее снабжала восток Крыма, но в ближайшее время будет введен в эксплуатацию водовод из Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов.

Строительство данного водовода – это один из крупнейших инфраструктурных проектов. Он находится на завершающей стадии. В сумме Нежинский, Просторненский и Новогригорьевский водозаборы будут давать 195 тысяч кубов воды в сутки. Этого достаточно, чтобы обеспечить водой Керчь, Феодосию и часть населенных пунктов Ленинского района. Отмечу, что с 2015 года водозаборы подают в Северо-Крымский канал не менее 100 тыс. кубометров воды в сутки. Сейчас в разгаре строительство второго этапа тракта, включающего сеть магистральных водоводов от насосной станции в с. Октябрьском до Керчи и Феодосии. Когда система будет достроена, вода будет подаваться, минуя Северо-Крымский канал. Для этого водовод и строился, потому что сам по себе канал имеет очень большие потери. Подача через трубу позволит максимально сохранить и довести до конечного потребителя воду, которая добывается из подземных источников, – сообщил крымский вице-премьер Евгений Кабанов.

Также обсуждался вопрос реконструкции Межгорного водохранилища. До 2014 года оно было крупнейшим наливным бассейном, обеспечивая Симферопольский и близлежащие районы питьевой водой. Данное водохранилище являлось резервным хранилищем питьевой воды. Однако в 2015 году бассейн почти полностью опустел. Сегодня рассматривается вопрос о том, что Межгорное водохранилище ожидает масштабная реконструкция: строительство ряда гидротехнических сооружений, реконструкция отдельных участков затоки, обеспечение питания водохранилища водой из подземных источников.