В Крыму обсуждают Национальную модель целевых условий ведения бизнеса

Мероприятие прошло в формате видеоконференции на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). В качестве модераторов выступили первый заместитель генерального директора АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Игорь Карачин и заместитель директора Департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития РФ Наталья Шерметова.

Во время совещания обсуждался региональный опыт формирования дорожных карт для достижения ключевых показателей эффективности в рамках Национальной модели целевых условий ведения бизнеса.

Центральной темой совещания стал обмен опытом между регионами России в части формирования дорожных карт, направленных на достижение ключевых показателей эффективности в рамках Национальной модели целевых условий ведения бизнеса. Данная модель призвана упростить и оптимизировать процессы для бизнеса, снизить административные барьеры и улучшить инвестиционный климат в регионах.

Ирина Кивико подчеркнула важность внедрения Национальной модели для Республики Крым, отметив, что это позволит привлечь новые инвестиции, создать дополнительные рабочие места и повысить конкурентоспособность региона.

Участие в стратегическом совещании позволило нам ознакомиться с лучшими практиками других регионов и наметить новые цели по улучшению бизнес-климата в Крыму. Мы активно работаем над созданием комфортных условий для инвесторов и предпринимателей, — отмечает Ирина Кивико.

Отметим, что в совещании участвовали заместители губернаторов субъектов РФ, курирующие экономическое развитие и инвестиции, а также представители региональных управленческих команд, ответственные за формирование инвестиционного климата.

По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым