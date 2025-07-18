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В Крыму обсуждают Национальную модель целевых условий ведения бизнеса
фото: пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым

В Крыму обсуждают Национальную модель целевых условий ведения бизнеса

Опубликовал: КрымPRESS в Бизнес 14:12 18.07.2025

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико приняла участие в стратегическом совещании, посвящённом внедрению Национальной модели целевых условий ведения бизнеса.

Мероприятие прошло в формате видеоконференции на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). В качестве модераторов выступили первый заместитель генерального директора АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Игорь Карачин и заместитель директора Департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития РФ Наталья Шерметова.

Во время совещания обсуждался региональный опыт формирования дорожных карт для достижения ключевых показателей эффективности в рамках Национальной модели целевых условий ведения бизнеса.

Центральной темой совещания стал обмен опытом между регионами России в части формирования дорожных карт, направленных на достижение ключевых показателей эффективности в рамках Национальной модели целевых условий ведения бизнеса. Данная модель призвана упростить и оптимизировать процессы для бизнеса, снизить административные барьеры и улучшить инвестиционный климат в регионах.

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Ирина Кивико подчеркнула важность внедрения Национальной модели для Республики Крым, отметив, что это позволит привлечь новые инвестиции, создать дополнительные рабочие места и повысить конкурентоспособность региона.

Участие в стратегическом совещании позволило нам ознакомиться с лучшими практиками других регионов и наметить новые цели по улучшению бизнес-климата в Крыму. Мы активно работаем над созданием комфортных условий для инвесторов и предпринимателей, — отмечает Ирина Кивико.

Отметим, что в совещании участвовали заместители губернаторов субъектов РФ, курирующие экономическое развитие и инвестиции, а также представители региональных управленческих команд, ответственные за формирование инвестиционного климата.

По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым

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