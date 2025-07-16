Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму обсуждают подготовку к новому 2025-2026 учебному году
Новости Республики
В Крыму обсуждают подготовку к новому 2025-2026 учебному году
фото: pikist.com

В Крыму обсуждают подготовку к новому 2025-2026 учебному году

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:18 16.07.2025

Под председательством заместителя Председателя Совета министров Республики Крым — министра труда и социальной защиты Республики Крым Елены Романовской  прошло рабочее совещание с участием глав муниципальных образований, их заместителей, курирующих вопросы образования, а также руководителей органов управления образованием по вопросам подготовки к новому учебному году. На встрече рассмотрели ключевые направления работы в сфере образования, включая обновление учебной базы, реализацию национальных проектов, обеспечение безопасности образовательных организаций, социальную поддержку детей-сирот, а также выполнение целевых показателей по оздоровлению и отдыху детей.

Качественное образование – это фундамент будущего нашего региона. Сегодня мы детально прорабатываем все аспекты – от обеспечения школ современными учебниками до создания комфортных условий для обучения и воспитания подрастающего поколения, – подчеркнула в своём вступительном слове Елена Романовская.

В связи с обновлением федеральных государственных образовательных стандартов в Крыму продолжается планомерная замена учебников. Как сообщила министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик, в 2025 году на эти цели из республиканского бюджета выделено 456 миллионов рублей.

Узнайте больше:  Берс Джамбулатов: без единых правил ветеринарный рынок России не сможет развиваться устойчиво

Первый заместитель министра образования, науки и молодежи РК Светлана Львова представила доклад о реализации планов по капитальным (в том числе в рамках национального проекта) и текущим ремонтам образовательных учреждений, установке модульных зданий. В 2025 году на эти цели предусмотрено 2,2 миллиарда рублей, которые будут направлены на 132 объекта. В числе приоритетных – ремонт 16 школ в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети», 2 детских садов по нацпроекту «Семья», а также 3 общежитий учреждений СПО. Кроме того, в текущем году запланирован капремонт 70 объектов по республиканской программе и 41 объекта в рамках соглашения о сотрудничестве с Правительством Москвы.

Проведённое совещание позволило скоординировать усилия органов власти для повышения качества образования, улучшения инфраструктуры учебных заведений и усиления социальной поддержки учащихся в Республике Крым.

Итоги совещания будут оформлены рядом поручений по рассматриваемым вопросам.

источник: пресс-служба Правительства РК

голоса
Оцените материал
Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x