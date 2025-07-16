В Крыму обсуждают подготовку к новому 2025-2026 учебному году

Качественное образование – это фундамент будущего нашего региона. Сегодня мы детально прорабатываем все аспекты – от обеспечения школ современными учебниками до создания комфортных условий для обучения и воспитания подрастающего поколения, – подчеркнула в своём вступительном слове Елена Романовская.

В связи с обновлением федеральных государственных образовательных стандартов в Крыму продолжается планомерная замена учебников. Как сообщила министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик, в 2025 году на эти цели из республиканского бюджета выделено 456 миллионов рублей.

Первый заместитель министра образования, науки и молодежи РК Светлана Львова представила доклад о реализации планов по капитальным (в том числе в рамках национального проекта) и текущим ремонтам образовательных учреждений, установке модульных зданий. В 2025 году на эти цели предусмотрено 2,2 миллиарда рублей, которые будут направлены на 132 объекта. В числе приоритетных – ремонт 16 школ в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети», 2 детских садов по нацпроекту «Семья», а также 3 общежитий учреждений СПО. Кроме того, в текущем году запланирован капремонт 70 объектов по республиканской программе и 41 объекта в рамках соглашения о сотрудничестве с Правительством Москвы.

Проведённое совещание позволило скоординировать усилия органов власти для повышения качества образования, улучшения инфраструктуры учебных заведений и усиления социальной поддержки учащихся в Республике Крым.

Итоги совещания будут оформлены рядом поручений по рассматриваемым вопросам.

источник: пресс-служба Правительства РК